Tras la eliminación de Manu Tenorio al inicio de esta gala 10, quedaba mucha noche por delante. Los participantes que aún continúan en competición (Anabel Pantoja, Tania Medina, Jorge González, Nerea Rodríguez, Nona Sobo y Blanca Romero), han salido a la pista de baile para intentar convencer a público y jurado, pero, lamentablemente, dos de ellos han quedado señalados... ¡Y cuatro de ellos convertidos en semifinalistas!

Tras una dura semana de esfuerzo y ensayos en la que cada uno de ellos lo ha dado todo para permanecer en el programa, llega el momento de elaborar el ranking final de la noche uniendo los votos del jurado con los del público, que vota de manera gratuita a través de la app de Mediaset Infinity. Solo así conocemos a las dos parejas que ha quedado en último lugar y que, por lo tanto, deben enfrentarse a 'El último baile'.

Tania Medina y Nona Sobo se enfrentarán a 'El último baile'

Los participantes que han quedado en último lugar y que se enfrentarán la semana que viene, al inicio de la gala 11, a 'El último baile', son Tania Medina y Nona Sobo. Esta noticia ha pillado a muchos por sorpresa, sobre todo a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que no ha disimulado su asombro: "Yo no estoy bien, la verdad. Me afecta porque me llevo muy bien con ella y me da pena que se tenga que ir una de las dos". Por su parte, Jesús Vázquez considera que ambas forman "dos parejones", pero que, lamentablemente, el concurso es así y una de ellas no será semifinalista.

Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Romero: primeros semifinalistas de 'Bailando con las estrellas'

La nominación de Tania Medina y de Nona Sobo deja a Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Anabel Pantoja como los primeros semifinalistas de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. ¿Quién será la quinta semifinalista? Lo descubriremos al inicio de la próxima gala, el próximo sábado, cuando Tania o Nona se salven de la eliminación.

