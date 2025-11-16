Anabel Pantoja se enfrenta a sus complejos físicos sacando su lado más sexy

La final de 'Bailando con las estrellas' está muy cerca y por ello, los nervios están a flor de piel. Quizás por esto, la semana pasada, Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca, su maestro de baile, tuvieron un encontronazo con el jurado. Concretamente con Julia Gómez Cora. Y es que, tras la valoración que la coreógrafa hizo sobre el quickstep que defendieron sobre el escenario, el bailarín respondió con un rotundo zasca.

¿Habrán olvidado Anabel y Álvaro este enfrentamiento? Lo cierto es que algo ha coleado durante los ensayos de esta semana, pero han tenido que pasar página rápidamente para centrarse en un nueva coreografía: bailan una samba sobre la pista de baile: "Me ha tocado una canción que me gusta", revela, muy ilusionada. Se trata de 'Crazy in love', de Beyoncé. Para ello, Anabel Pantoja ha sacado su lado más sexy.

Anabel Pantoja se enfrenta al espejo para quitarse sus complejos

Durante los ensayos, Anabel Pantoja ha llevado a cabo una dinámica capitaneada por Álvaro Cuenca. En esta actividad, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mirado al espejo para reflexionar: "Vamos a salir a darlo todo, a que me vean mi figura de curvas y que me vean guapa y sexy". Pero ¿se ve ella así? Esta es su respuesta: "Nunca nos conformamos con lo que tenemos. Cambiaría cosas, pero me tengo que acostumbrar a lo que tengo y sacarle partido. Tampoco me voy a quejar, la vida me podía haber pagado con otra cara y con otro cuerpo y yo creo que bien estoy".

La participante también ha reflexionado sobre cómo se ve en cada gala y lamenta no lucir "los cuerpazos" y "los vestidazos" que lucen algunas de sus compañeras: "Eso es una terapia de choque que me ha dado este programa. Cuando me veo vestida los sábados soy un cuadro y veo a mis compañeras y me embajono. Pero por eso te digo 'vamos a reírnos', porque no me voy a embajonar. Si me embajono, me veo en la mierda. Si veis a un lado y hay gente mejor como Tania o como Nona, que son guapísimas, puedes decir 'por qué yo no', pero es lo que tengo y es lo que hay que lucir. Si yo tengo curvas, las voy a lucir".

Además, antes de salir al escenario, Anabel Pantoja ha querido mirar a cámara: "Se lo dedico a mi novio y a mi niña. Son mi familia con los que sufro y me río. Están conmigo apoyándome. No hay nada mejor como estar en este programa y llegar a casa y que me digan que me quieren y que lo he hecho muy bien", han sido sus palabras, algo emocionada. ¡Y lo cierto es que Anabel y Álvaro se han marcado una pedazo de actuación de lo más sensual!

La valoración del jurado para Anabel Pantoja

"Me he visto sexy, me he visto guapa y me he visto bailando bien", considera Anabel Pantoja. Pero ¿qué opina el jurado? Julia Gómez Cora es la primera en pronunciarse: "A mí me pareces sexy y me pareces divertida, aunque no te gusta que te lo diga. Lo que me parece es que Álvaro te resta con su protagonismo. Alguien con su experiencia, no te ha ayudado. Quiero que no tengas la limitación del físico, quiero que te muevas y que él te ayude a lucirte". Por su parte, Gorka Márquez destaca que la ha visto segura y disfrutando, pero que no sido su mejor baile.