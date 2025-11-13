Ana Rosa, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Si no hay pruebas es porque las borró"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Santiago Abascal sentencia al fiscal general del Estado: "No tengo dudas de que hay pruebas para condenarle"

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha comenzado con el habitual editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha puesto el foco en el juicio al fiscal general y en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante los continuos escándalos que lo rodean.

"Buenos días. El fiscal hizo un striptease en el Supremo al desprenderse de la toga, toda una metáfora para exhibir un relato político. En su día dijo: “Nos van a ganar el relato” y, siguiendo la narrativa dictada desde Moncloa, continuó con el cuento. Como un niño en el colegio, aseguró que le tienen manía: la fiscal Lastra, los medios, la UCO y, sobre todo, Ayuso. Si no hay pruebas, es porque las borró. Según el hombre al que querían “matar los fontaneros de Ferraz”, el teniente coronel Balas, lo que se aprecia en este caso “es un dominio a todos los niveles del fiscal general”, porque “todo lo filtrado estaba en la Fiscalía”. La UCO también dejó claro que el fiscal realizó un borrado masivo para eliminar pruebas, ya que “se tomaron medidas para que recuperar mensajes fuera imposible”, ha arrancado.

Ana Rosa: "El jefe del que depende el fiscal sabe mucho sobre la verdad, especialmente por la complicada relación que mantiene con ella"

Ana Rosa ha continuado: "El fiscal solo respondió a sus abogados, el abogado del Estado y la fiscal de la que él es jefe, aunque hiciera ese espectáculo de “juego de togas”. García Ortiz basó su defensa en una frase digna de una canción de Shakira: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. El jefe del que depende el fiscal sabe mucho sobre la verdad, especialmente por la complicada relación que mantiene con ella. Lo pudimos comprobar en el Congreso, cuando dedicó siete minutos a hablar de la corrupción que le rodea, refiriéndose a la Gürtel".

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "El presidente convirtió el Pleno en una sesión de control al Gobierno de la oposición autonómica. ¿Qué opina usted de la corrupción? “Opino que... Ayuso, Moreno Bonilla, Mañueco y Guardiola”. También un poco Sumar, por hacer oposición desde el Gobierno. Sin embargo, estamos ante “el Gobierno más limpio de la historia”, por algo mandaban limpiar a los fontaneros, el más estable aunque no haya presupuestos, el más feminista aunque no inviertan ni en pulseras que funcionen, el más parlamentario aunque no responda a una sola pregunta y el más transparente, “como los sobres de las chistorras”. Señor Sánchez, “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”.