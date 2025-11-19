Así es la historia de María: un ictus, seis meses en coma y múltiples operaciones

María tuvo una complicada llegada al mundo que le ha dejado secuelas en su vida: "Ingresé a los 5 meses por atragantamiento de leche materna. Se me inundaron los pulmones y me indujeron al coma. Al despertar del coma mi madre se da cuenta de que mi lado derecho no reacciona y me hicieron una resonancia y vieron que me había dado un ictus porque no me pusieron heparina", explicaba María emocionada.

La invitada ha contado que los médicos le dieron tres meses de vida porque tenía un estado muy grave y a su madre le dijeron que no tuviera esperanza: "Eso para mi madre fue un choque de realidad, pero mi madre estuvo al pie del cañón", contaba. Jorge Javier le ha preguntado a María cuántas operaciones lleva, y ella reconocía que ha perdido la cuenta de todas las veces que le han intervenido.

"Los médicos no daban ni un duro por mi"

La invitada ha contado su historia de superación y cómo su madre le ha ayudado a estudiar y a hacer diferentes actividades, como natación o gimnasia, para fortalecerse y llevar una vida funcional: "Los médicos no daban un duro por mi, incluso le dijeron que yo iba a ser sorda", explicaba. A pesar de haber superado todos estos problemas, las secuelas le limitan a la hora de hacer algunas tareas domésticas, como cocinar o limpiar: "Voy al gimnasio y hago un montón de cosas".

La relación entre madre e hija es especial y única: "Yo se que ella ha sufrido porque ha dejado de hacer cosas por mi. Somos amigas, uña y carne", reconocía.

"Si volviera atrás, otra vez te tendría a ti"

"Le tengo que agradecer yo a ella que esté en esta vida y que me haga la mujer más feliz del mundo por estar conmigo. No puedo estar sin ella", le decía la madre emocionada. "Muchas gracias por todo, por toda la dedicación y el tiempo que has perdido por cuidarme", agradecía María. Su madre le decía que si volviera atrás, volvería a tenerla a ella y que no se arrepiente de nada: "Eres la mejor hija que una madre podría tener en su vida. Te quiero mucho".

Nieves ha contado cómo vivió ella el día a día en el hospital: "La tenían desahuciada. Todo lo que hizo falta hacer con ella lo hacía hasta el final", explicaba al borde de las lágrimas.