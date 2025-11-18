Un reencuentro marcado por reproches, ausencias imperdonables y una herida familiar que no deja de sangrar

Pide perdón a su madre tras confesar cómo la droga “destrozó” a su familia: comenzó a consumir con 13 años y sobrevivió a ocho sobredosis

En el plató de ‘El diario de Jorge’, la tarde se tiñó de emoción contenida y tensiones acumuladas con la historia de Víctor y Yaday, dos hermanos que llevan dos años sin dirigirse la palabra.

La distancia entre ambos no es fruto de una discusión puntual, sino de un desgaste prolongado en el que el dinero, las desapariciones y la falta de compromiso terminaron por romper una relación que había sido, durante toda la vida, profunda y protectora.

Yaday, que siempre actuó como “la segunda madre” de su hermano pequeño, explicó cómo llegó un momento en el que ya no pudo más. “Desaparecía, volvía para pedirme dinero… y luego desaparecía meses, volvía a parecer para pedir... Era una dinámica agotadora”, confesaba.

Pero, aunque el dinero y la decepción pesaron, hubo un hecho que la dejó marcada para siempre: la ausencia de Víctor en el cumpleaños de su hijo, su sobrino, “el niño que vive y muere por él”.

Antes del encuentro, Jorge Javier pidió a Yaday que mirase la pantalla. Allí apareció la foto de su hermano de pequeño. Solo con verla, ella se quebró: “Ojalá se hubiera quedado así”, dijo con lágrimas en los ojos. A continuación, escuchó el mensaje que Víctor había grabado para ella: “Has sido mi segunda madre, te he fallado y necesito pedirte otra oportunidad”.

El momento de la verdad

Minutos después, Víctor entró al plató. Nervioso, con la voz rota, se acercó a su hermana: “Dame un abrazo… Sé que he tenido actos malos y maneras que no han sido correctas. Pero esta era la única forma de que me escucharas. Solo quiero que me perdones”.

Yaday no se mostró indiferente, pero tampoco cedió del todo. “No era la manera, Víctor. Me llevaste al límite”, respondió firme. Cuando Jorge les pidió concretar qué necesitaba ella de ahora en adelante, no dudó: “Que esté. Que no desaparezca. Que sea un hermano.”

Entonces llegó el reproche más doloroso: la ausencia en aquella celebración infantil. “El detonante fue el cumpleaños”, recordó ella. “No solo me lo hiciste a mí, se lo hiciste a tu sobrino”.

Víctor agachó la cabeza. “Lo sé… Estaba en otra parte. Mi madre me lo decía: ‘ve a verla’. Y yo siempre lo dejaba para mañana. Pero quiero cambiarlo. Si ella me deja, quiero volver a ser parte de su vida”.

Cuando Jorge le preguntó qué hacer ahora con su hermano, Yaday bajó la guardia: “Es mi hermano… ¿qué voy a hacer?”, dijo mientras se abrazaban y besaban.