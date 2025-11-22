Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la semifinal de 'Bailando con las estrellas'

La semifinal de ‘Bailando con las estrellas’ nos ha dejado grandes momentazos. Nadie se quiere marchar a las puertas de la gran final y por ello todos los participantes lo han dado todo sobre el escenario. ¡Disfruta aquí de las actuaciones de los cinco semifinalistas en esta gala 11 del programa!

Nerea Rodríguez y Genís Betrian bailan pasodoble: ‘Amor gitano’

Desde el inicio de ‘Bailando con las estrellas’, Nerea Rodríguez nos ha sorprendido con su habilidad para hacer portés. La cantante no parece tocar techo en este programa y da un paso más allá en el baile para terminar de convencer a público y jurado bailando un pasodoble junto a Genís Betrian, su maestro de baile.