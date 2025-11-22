Incredulidad al conocer el nombre de la nueva expulsada de 'Bailando con las estrellas': "Eras mi ganadora"
'Bailando con las estrellas' despide a Nona Sobo o Tania Medina: la decisión de los jueces
Todas las actuaciones de la gala 11 de 'Bailando con las estrellas': los concursantes lo dan todo en la semifinal
Solo podía quedar una. Al final de la décima gala de 'Bailando con las estrellas' Tania Medina y Nona Sobo se convertían en las señaladas por el público y el jurado para quedarse a las puertas de la final abandonando definitivamente el concurso. ¿Quién de las dos quedará fuera en esta semifinal?
Tras efectuar 'El último baile' llegaba el turno del jurado de expertos y uno a uno valoraban las actuaciones y emitían sus votos. Nona Sobo defendía con elegancia su foxtrot de la gala anterior, y Tania Medina hacía lo propio interpretando un espectacular quickstep.
Tania Medina, eliminada de 'Bailando con las estrellas'
- Julia Gómez Cora salva a Nona Sobo
- Pelayo Díaz salva a Tania Medina
- Blanca Li salva a Nona Sobo
- Gorka Márquez salva a Tania Medina
- Inmaculada Casal salva a Nona Sobo
Por lo tanto, Nona Sobo es salvada por los expertos y Tania Medina se convierte en la expulsada de esta gala 11 de 'Bailando con las estrellas' quedando así a las puertas de la final. Tras su salvación, una emocionadísima Nona dedicaba unas palabras a su compañera: "Ha sido la mejor competencia que he podido tener. Me iría con ella ya a la final. Eras mi ganadora de verdad".
Seguidamente, Tania Medina se despedía del programa instantes después de conocerse que ella era la eliminada definitiva: "Quiero darle las gracias al jurado porque han sido súper cariñosos y con mucho tacto me han sabido decir lo que tenía que mejorar, y al público por estar cada semana conmigo apoyándonos. He disfrutado de esta experiencia y no le doy un diez, le doy un mil", aseguraba Tania.