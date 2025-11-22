'Bailando con las estrellas' despide a Nona Sobo o Tania Medina: la decisión de los jueces

Todas las actuaciones de la gala 11 de 'Bailando con las estrellas': los concursantes lo dan todo en la semifinal

Compartir







Solo podía quedar una. Al final de la décima gala de 'Bailando con las estrellas' Tania Medina y Nona Sobo se convertían en las señaladas por el público y el jurado para quedarse a las puertas de la final abandonando definitivamente el concurso. ¿Quién de las dos quedará fuera en esta semifinal?

Tras efectuar 'El último baile' llegaba el turno del jurado de expertos y uno a uno valoraban las actuaciones y emitían sus votos. Nona Sobo defendía con elegancia su foxtrot de la gala anterior, y Tania Medina hacía lo propio interpretando un espectacular quickstep.

PUEDE INTERESARTE Sorpresa entre los participantes al conocer a los primeros semifinalistas y a los dos nominados

Tania Medina, eliminada de 'Bailando con las estrellas'

Julia Gómez Cora salva a Nona Sobo

Pelayo Díaz salva a Tania Medina

Blanca Li salva a Nona Sobo

Gorka Márquez salva a Tania Medina

Inmaculada Casal salva a Nona Sobo

Por lo tanto, Nona Sobo es salvada por los expertos y Tania Medina se convierte en la expulsada de esta gala 11 de 'Bailando con las estrellas' quedando así a las puertas de la final. Tras su salvación, una emocionadísima Nona dedicaba unas palabras a su compañera: "Ha sido la mejor competencia que he podido tener. Me iría con ella ya a la final. Eras mi ganadora de verdad".

Seguidamente, Tania Medina se despedía del programa instantes después de conocerse que ella era la eliminada definitiva: "Quiero darle las gracias al jurado porque han sido súper cariñosos y con mucho tacto me han sabido decir lo que tenía que mejorar, y al público por estar cada semana conmigo apoyándonos. He disfrutado de esta experiencia y no le doy un diez, le doy un mil", aseguraba Tania.

La actuación de Nona Sobo en 'El último baile' bailando foxtrot

La actuación de Tania Medina en 'El último baile' bailando quickstep