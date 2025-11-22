Justo de Castro revalida su título sumando a su marcador 3.300 euros: "Imbatible"

El campeón de 'Agárrate al sillón' cuenta ya con 118.800 euros en su marcador tras 30 victorias

El campeón de 'Agárrate al sillón' continúa imbatible y sigue al menos un programa más en el concurso. Justo de Castro se enfrentaba al duelo final con Rafa y con la ventaja de elegir tema tanto para él como para su contrincante.

En el panel de este último programa, Justo leía cuatro las posibilidades: Canales, Condimentos y especias, Balón de oro y Capitales de América. Para sí mismo Justo de Castro escogía las capitales, y para Rafa se decidía por el misterioso "canales".

Como en cada programa, era el aspirante quien comenzaba respondiendo preguntas. Rafa lograba hacerse con 11 puntos frente a los 25 que lograba el campeón de 'Agárrate al sillón'.

De esta manera, Rafa hacía que Justo de Castro sumase una nada desdeñable cantidad a su marcador: 3.300 euros. El campeón imbatible suma ya 118.800 euros tras 30 victorias.