Eugeni Alemany ha presentado un día más 'Agárrate al sillón', programa que se emite de lunes a viernes a las 20:00 horas en Telecinco. Y con ello, nos ha vuelto a dejar algún momentazo que otro que no ha pasado desapercibido... en este caso, junto a uno de los concursantes que han acudido al concurso.

Ha sido con Eduardo, un concursante que viene de Camas (Sevilla) y al que Eugeni Alemany le ha lanzado una pregunta directa: "¿Alguna vez te ha pasado eso de que te gustara alguien que no debía o no tocaba?". El concursante ha apuntado que ha tenido "muchos amores no correspondidos": "Y lo único que he hecho es el ridículo", ha bromeado.

Alemany le ha pedido que se pusiera una calificación en cuanto a su vida sentimental y Edu ha salido del paso asegurando que se pondría menos nota que respondiendo a la preguntaba que estaba a punto de responder. Pero no iban a ser con estas palabras con las que el presentador se partiría de risa, sino con las siguientes palabras del concursante.

"Las únicas citas que me han ido bien han sido las de la ITV y una del podólogo del otro día", ha confesado el concursante, a lo que Eugeni Alemany ha apuntado que "salir bien de la ITV no está nada mal y del podólogo, pues ya ni te cuento". Tras este gracioso momento, Alemany le ha dado la buena suerte a Edu y ha comenzado con su ronda de preguntas.

Justo de Castro se hace con 28 victorias

Justo de Castro suma y sigue y llega ya nada más y nada menos que a las 28 victorias, lo que se traduce en un total de 111.300 euros. Y es que, sin duda, si algo nos está demostrado Justo es que es un ganador nato.

¡Dale play al vídeo y descubre cuál ha sido la última pregunta que le ha alcanzar los 111.300 euros!