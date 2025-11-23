Jesús no logra sacar a Justo de Castro del sillón y le hace ampliar su bote hasta los 122.100 euros

Jesús ha sido el aspirante que se ha enfrentado al duelo final frente a Justo de Castro

Justo de Castro revalida su título sumando a su marcador 3.300 euros: "Imbatible"

No hay nada que se le resista a Justo de Castro. El concursante, que tiene como sueño hacer un gran viaje junto a sus mellizos de cuatro años, ha logrado salir victoriosos una vez más del duelo final que en esta ocasión ha librado contra Jesús, uno de los seis aspirantes.

Como en cada programa, Justo de Castro partía hacia el duelo final con la ventaja de elegir tema tanto para él como para su contrincante. En esta ocasión, los cuatro temas entre los que Justo podía elegir eran los siguientes: Literatura del siglo XXI, recursos sostenibles, parentescos y postres. Para Jesús, Justo de Castro escogía la literatura, y para sí mismo decidía que la mejor opción eran los recursos sostenibles.

Tras la ronda de preguntas, Jesús lograba hacerse con 11 puntos frente a los 23 que conseguía Justo de Castro. De esta forma, el aspirante infla el marcador del campeón de 'Agárrate al sillón' con 3.300 euros, lo que le lleva a tener en su bote la cifra de 122.100 euros tras 31 programas imbatible.