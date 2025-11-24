Una confesión inesperada, viejos rumores familiares y una prueba definitiva ponen a la protagonista de ‘El diario de Jorge’ frente a la verdad

Le demuestra su amor a su madre como muy pocas veces tras un pasado marcado por la rebeldía: "La transición que ha hecho ha sido muy dura"

Compartir







En el plató de ‘El diario de Jorge’, Isabel llegó temblando entre dos emociones que se le notaban en la voz: nervios y alivio. Y es que Isabel lleva veinte años viviendo con una frase clavada en la memoria: “¿Sabes que tu padre no es tu padre?”. Aquella sentencia, lanzada por su madrastra cuando tenía 20 años, encendió una sospecha que ella arrastraba desde niña.

Hoy ha dado un paso decisivo: pedir una prueba de ADN para saber si Pedro, el hombre que la crio, es realmente su padre biológico. Y lo hace con una mezcla de valentía y miedo, consciente de que la respuesta puede unir o quebrar para siempre su historia familiar.

El reencuentro con su hermana

La primera en entrar al plató ha sido Raquel, hermana de Isabel, que no ha podido evitar la emoción al reencontrarse con ella. Ambas han recordado aquel día en que Isabel bajó llorando tras escuchar las palabras de Pilar, su madrastra. Fue entonces cuando los rumores, que ya circulaban desde hacía tiempo, tomaron fuerza.

Raquel no ha dudado ni un segundo en ponerse del lado de su hermana: “En su lugar, yo también querría saber la verdad. Y sí, creo que no compartimos padre biológico”, confesaba ante un silencio absoluto.

Isabel, con la voz quebrada, solo ha podido pedirle lo que la ha llevado hasta allí: “Quiero pedirte que te hagas una prueba de ADN conmigo”. Y Raquel ha aceptado sin dudar: “Lo que haga falta. Yo voy a apoyarte”.

La voz de la madrastra que destapó el secreto

La intervención más delicada ha llegado desde el teléfono. Pilar, la mujer de Pedro, ha sido quien años atrás pronunció la frase que lo cambió todo. Hoy, ante Jorge Javier y con el corazón en la mano, ha confirmado lo que durante años se ha comentado en el barrio: “Yo quisiera pensar que sí es su padre… pero los comentarios dicen lo contrario”.

Ha reconocido que habló del tema con Pedro en su momento, aunque él siempre mantuvo su versión: “Es mi hija, y lo será siempre”.

La tensión ha ido en aumento al saberse que no solo Raquel, sino también Rocío y Jesús, los hijos de Pilar y Pedro, están dispuestos a someterse a la prueba de ADN para ayudar a Isabel. Todos coinciden en lo mismo: pase lo que pase, nada cambiará emocionalmente.

Isabel lo resume con una firmeza que ha conmovido al plató: “Mis sentimientos hacia ellos no van a cambiar. Son mis hermanos”.

Así termina la jornada que puede marcar un antes y un después en la vida de Isabel. Jorge Javier Vázquez ha confirmado que el próximo jueves se revelará el resultado de la prueba de ADN que determinará si Pedro es o no su padre biológico.