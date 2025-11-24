El alegato de la madre de Alicia en favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+: "Todavía hay mucho rechazo"

Alicia reconoce haberle dicho muy pocas veces las palabras 'te quiero' a su madre, la persona que más le ha defendido a capa y espada durante toda su vida. La mujer reconoce que su pasado ha sido bastante rebelde, y explica los motivos por los que tuvo una rabia interior que le marcó durante su adolescencia.

Entre los 11 y los 13 años aproximadamente, Alicia asegura hacer cosas que pensaba que estaban "bien" cuando realmente no era así. "Achaco esa rabia a que no entendía como era yo", admite como podemos escuchar en el vídeo que acomapaña a esta noticia.

Esta cuenta que, sobre los 14 años, empezó a descubrirse. Ahí vivió un cambio de mentalidad y comenzó a esta más centrada. "Me gustaban los chicos siendo chico y la cabeza se me volvió loca, el no salir del armario se me hace un mundo", relata. Alicia explica que ya de mayor analizó su pasado y quizás supo que el motivo por el que en el colegio solía darle disgustos a su madre era su falta de identidad.

"A ti desde muy pequeña te llevan con los chicos: el azul, el rosa... Ser de una manera está mal, eso se va alimentando y te dejas llevar. No te permites expresar", cuenta. Ya con 25 años -ahora tiene 29-, inició el proceso de transición.

Alicia, a su madre: "Perdona por hacerte el camino difícil"

Cuando se mudó a Barcelona sintió que era el mejor momento de hacerlo, ya que se sentía totalmente libre. "Me encontré reconocida. Ahí podía explorar, dejé mis prolemas en la adolescencia", dice en 'El diario de Jorge'.

Después de episodios tan duros como el de su desaparición en Irún -su madre puso carteles por toda la ciudad con su rostro mientras ella estaba con una amiga-, Alicia encontró su camino. En todo momento estaba su madre para defenderla y apoyarla.

"Siempre estaba detrás de ella. La transición que ha hecho es muy dura para una madre", señala. Finalmente, le ha demostrado Alicia todo su amor a su madre y le ha transmitido su arrepentimiento por su rebeldía durante la adolescencia. "Cada vez que tengo cualquier problema siempre estás ahí, perdona por hacerte el camino difícil", le cuenta.

En este emotivo momento, Mayte, la madre de Alicia, ha lanzado un alegato a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+. "La gente no acepta, estamos en un siglo XXI y todavía hay mucho rechazo", comparte.