Carmen ha sorprendido a su abuela, quien todavía no conoce a su hija

Carmen y su abuela, que también se llama como ella, se han reencontrado por fin tras 7 años sin verse. Lo han hecho en 'El diario de Jorge', protagonizando un emotivo momento que ha dejado emocionado al público presente en plató.

La joven de 25 años no veía a su abuela desde que cumplió la mayoría de edad. En todo este tiempo ha vivido de todo. Pero el hito más grande que ha logrado ha sido el de la maternidad. En 2021 fue madre de una bebé, que ahora tiene 4 años. Su abuela aún no la conoce, porque una y otra viven a varios kilómetros de distancia.

Tras la separación de sus padres, Carmen tuvo que tomar una dura decisión. Tenía que elegir si se quedaba en la nueva ciudad a la que se iba a vivir su madre, algo que terminó haciendo. "Mi abuela me decía que me quedase con ella, mi hermano se quedó", le relata a Jorge Javier Vázquez en directo.

La emotiva petición de Carmen a su nieta en su reencuentro

Pero tras contactar con el programa para demostrar todo su amor hacia su abuela, Carmen la ha visto por primera vez en 7 años. Su abuela lo es todo. Con ella compartió los mejores momentos de su vida y su infancia estuvo muy marcada por su presencia, ya que sus padres tenían mucho trabajo.

"Echo de menos el calor de tu casa, las noches eternas viendo la televisión, comiendo roscos y tortas", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. En todos estos años, se ha acordado de ella día tras día. Nunca es tarde.

Por eso, el abrazo que se han dado este viernes ha devuelto el amor familiar a una y otra. "Ya no te vayas más", le pedía en un emotivo momento en el sofá Carmen a su nieta.