De entre Bea, Fátima y Nadia, Marc Kitus ha tenido que decantarse por una de ellas en su gran final en 'El loco amor'

Marc Kitus ha celebrado una final de infarto en ‘El loco amor’, el programa presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli. Una final que ha estado llena de emociones y en la que los nervios de las conquistadoras han estado en todo momento a flor de piel.

Bea, Fátima y Nadia eran las únicas que optaban a salir de la mano con el catalán, pero solo una de ellas tenía la llave de su corazón. Con cada una de ellas tiene una historia y ha vivido momentos únicos que, seguro, no se borrarán de su mente, pero tenía que ser claro con sus sentimientos y decidirse por su favorita.

Las emotivas palabras de las conquistadoras de Marc Kitus

Minutos antes de que el inconquistable tomara su elección final, las chicas han querido dedicarle unas palabras. Cada una de ellas ha escrito un discurso, lo ha leído en voz alta y han hecho que Marc Kitus termine llorando por la emoción.

Nadia ha sido la primera en pronunciar en voz alta todos los sentimientos que tiene hacia él y sus palabras han provocado muchas reacciones. Justo después, ha sido Bea la que se ha sentado junto a él para decirle todo lo que le provoca: “Es la primera vez que le escribo algo a un chico”, decía la joven.

Fátima, que hay que recordar que fue la última pretendienta en sumarse a su bando, ha sido la última en dedicarle unas palabras. La inconquistable se ha abierto en canal y, a corazón descubierto, ha emocionado a Marc Kitus con un sincero discurso.

Marc Kitus emociona a Oriana Marzoli

Marc Kitus, por su parte, también ha querido dedicar unas palabras a sus chicas, a los miembros del equipo y a la propia Oriana Marzoli, que no ha podido contener las lágrimas y ha terminado llorando a mares: “Es que es tan tierno”, apuntaba.

La decisión final de Marc Kitus en ‘El loco amor’

Después de varios meses en el programa, el catalán ha tomado una decisión definitiva. No lo tenía fácil, ya que Bea, Fátima y Nadia le han hecho vivir momentos inolvidables, pero solo podía decantarse por una.

“Decide con el corazón”, le decía Àngels, su madre, antes de que dijera el nombre de la chica elegida en voz alta. “Me voy a guiar por mi corazón y mis sentimientos”, apuntaba él, visiblemente emocionado.

“Me hubiera gustado conoceros más, porque hemos tenido el tiempo justo”, declaraba Marc Kitus. Ha sido esa frase la que ha servido de antesala al momento más álgido del programa, cuando ha dicho el nombre de la chica con la que quiere construir una historia fuera de ‘El loco amor’.

Marc Kitus ha celebrado una final de infarto en 'El loco amor', el programa presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli. Una final que ha estado llena de emociones y en la que los nervios de las conquistadoras han estado en todo momento a flor de piel.