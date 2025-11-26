telecinco.es 26 NOV 2025 - 11:13h.

Bea, Fátima y Nadia son las tres conquistadoras que podrían ser elegidas por Marc Kitus en 'El loco amor'

Oriana Marzoli habla en 'En todas las salsas' de su reconciliación con Fátima, la inconquistable de ‘El loco amor’

Marc Kitus, el inconquistable de ‘El loco amor’, tomará una decisión este miércoles en una gran final que estará llena de emociones. Bea, Fátima y Nadia son las finalistas y solo una de ellas será la elegida para marcharse de su mano en el programa presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli.

La decisión es todavía un misterio y quedan muy pocas horas para salir de dudas, ya que conoceremos a su elegida a partir de las 14:00 en Mediaset Infinity. Para que te pongas al día, hemos preparado un resumen de algunos de los mejores momentos de las tres mujeres que han conquistado al catalán y enamorado a la audiencia.

Bea, la conquistadora que llegó ‘tarde’ a ‘El loco amor’

Cuando Marta era una de las favoritas en el reinado de Marc Kitus, una mujer irrumpió pisando fuerte en el set de ‘El loco amor’. Hablamos de Bea, quien llamó la atención del inconquistable desde el día que se estrenó en el programa por su carácter y algunos detalles muy románticos que tuvo con él.

Ambos tuvieron más de una cita y hasta se llegaron llevar por la pasión en un encuentro íntimo. La química entre ellos era más que evidente y, por ello, la conquistadora tardó muy poco en convertirse en uno de los ojitos derechos del catalán.

Sin embargo, hay algo que Marc Kitus siempre le ha reprochado a Bea y es que se incorporó tarde al programa, algo que podría ser un hándicap a la hora de elegirla, ya que le hubiera gustado vivir más momentos con ella delante de cámaras. ¿Será esto un impedimento para salir con ella de la mano?

Nadia: de conquistar a Alexandra a luchar por Marc Kitus

Hay que recordar que Nadia se estrenó en ‘El loco amor’ como una de las conquistadoras de Alexandra y que entre ellas hubo mucha complicidad desde el minuto uno. Entre ellas surgió la conexión desde el minuto uno y pronto se convirtió en una de sus favoritas.

Sin embargo, que Alexandra tomara la decisión de marcharse precipitó que se acabara la experiencia de Nadia en el programa y que se quedara descompuesta y sin novia. Lo que ella no se esperaba (ni nadie) es que la vida le daría una segunda oportunidad.

La guapísima joven decidió volver a apostar por el amor y se convirtió en una de las conquistadoras de Marc Kitus, algo que sorprendió a todos. Al parecer, ambos habían estado hablando fuera del programa, habían conectado y estaban dispuestos a conocerse más.

A ambos los hemos visto con muchísima complicidad en el programa, mucha más de la que ella tenía con Alexandra, y la joven ha llegado a decir que el catalán le ha hecho volver a creer en los hombres, pese a que en alguna ocasión han tenido algún que otro conflicto. ¿Será ella la elegida?

Fátima renunció a ser inconquistable por Marc Kitus

Una de las grandes sorpresas de la final de Marc Kitus es la presencia de Fátima Alonso en ella. La rubia se estrenó en ‘El loco amor’ como conquistadora de él, pero, cuando llevaba algunas semanas, se le presentó la oportunidad de ocupar el puesto de inconquistable que había dejado vacío Alexandra.

En ese nuevo rol, la que no hizo muy buenas migas con Oriana Marzoli tuvo varias citas con conquistadores de lo más variados y se enfrentó a más de una polémica. Al final, decidió dejar su puesto de inconquistable y se decidió a sentarse en el bando de Marc Kitus, convirtiéndose en finalista y optando a ser su flamante elegida.

¿Cuál de todas ellas será la elegida? ¿Se decantará por la dulzura de Bea? ¿Apostará por la fuerza de Fátima o por la complicidad que tiene con Nadia? Si quieres descubrirlo, no te pierdas la gran final de ‘El loco amor’ en Mediaset Infinity este 26 de noviembre a las 14:00.