telecinco.es 25 NOV 2025 - 18:44h.

Oriana Marzoli se ha sentado como invitada en el programa 'En todas las salsas' de Mtmad

Las emotivas palabras de Marc Kitus a sus conquistadoras en su gran final: "Me parecéis de diez"

Oriana Marzoli ha acudido este martes como invitada al programa ‘En todas las salsas’ de Mtmad y ha contado algunos de los secretos mejor guardados de ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity en el que trabaja desde hace meses como colaboradora estrella.

Entre otras cosas, la reina de los realities se ha pronunciado sobre uno de los mayores conflictos que ha protagonizado en el ‘dating show’: su guerra con Fátima Alonso. Hay que recordar que entre ellas las cosas no empezaron con buen pie y que se declararon la guerra prácticamente desde el primer día.

Oriana Marzoli habla de su situación actual con Fátima Alonso

Al poco de conocerse, saltaron las chispas entre ambas y la colaboradora estrella de ‘El loco amor’ no dudó en plantarle cara y decirle las cosas muy claras. Sentía que la conquistadora era una imitadora suya, que la copiaba “al 100%” y no dudó en decírselo en una escena que estuvo cargada de tensión.

Han pasado muchas semanas desde entonces, pero ¿han conseguido con el tiempo limar asperezas? El colaborador Chema Martínez ha querido aprovechar la visita de la reina de los realities a ‘En todas las salsas’ para hacerle la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿Cómo está la relación entre ambas?

Oriana Marzoli, como nos tiene acostumbrados, ha hablado sin tapujos y se ha sincerado sobre cuál es la relación que tiene en la actualidad con Fátima Alonso. Ha aclarado si hicieron las paces y cuál fue el origen del malentendido entre ambas.

Si quieres ver en qué punto están la finalista de Marc Kitus y la colaboradora estrella, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Este miércoles 26 de noviembre, ‘El loco amor’ celebra la final de Marc Kitus y descubriremos si decide irse de la mano de Bea, de Nadia o de Fátima. Recuerda que tienes una cita en Mediaset Infinity a partir de las 14:00.

