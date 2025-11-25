telecinco.es 25 NOV 2025 - 14:09h.

Marc Kitus recibe la visita de su madre en su gran final en 'El loco amor'

La final de Marc Kitus ha arrancado en ‘El loco amor’. Después de varios meses conociendo a conquistadoras de lo más diversas, ha llegado el momento de que el catalán tome una decisión y que se decante por una de sus flamantes finalistas: Bea, Nadia o Fátima.

Hay que recordar que esta última se unió a su bando hace tan solo un programa, ya que decidió abandonar su puesto como inconquistable para apostar por el amor del joven con el que ha compartido confidencias y momentos de lo más divertidos en el programa presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli.

Es un día especial y, como no podía ser de otra manera, Àngels, la madre de Marc Kitus, ha querido acompañarlo en el set de ‘El loco amor’, para darle ese impulso que necesita en un momento tan complicado. Una visita que ha tocado el corazoncito de todos, ya que no ha podido evitar derrumbarse al hablar del sufrimiento de su hijo.

La madre de Marc Kitus rompe a llorar

Nada más entrar, Àngels no ha podido controlar las lágrimas y se ha roto por completo al ver a su hijo. Al verla así, Sebastián Gallego ha querido preguntarle: “¿Cómo has visto a Marc?”, preguntaba él.

Un interrogante que ella no tardaba en responder: “La verdad es que mal, lo veo triste”, decía, sin poder controlar la emoción en una mañana en la que todo el mundo estaba a flor de piel. Tras esas palabras, la madre de Marc Kitus ha explicado la razón del sufrimiento de su hijo.

