El pasado a veces deja huella en las relaciones. Que se lo digan a Mari Carmen, quien ha sido invitada por su nueva pareja, Sergio, a 'El diario de Jorge' para que solucionen de una vez el problema de confianza que existe en su relación.

Sergio encontró a su novia por una aplicación de citas después de perder a su novia anterior. Estuvieron juntos 14 años, y los últimos 9 le acompañó hasta el final de sus días tras una enfermedad en la que cayó de un día para otro.

Pero ahora, en su nueva relación, Sergio se encuentra preocupado y triste por la desconfianza que tiene de su pareja hacia él. Esta admite que existe en ella un problema de fidelidad por su pasado, ya que tuvo una relación anterior que le dejó totalmente destrozada. Le estafaron a ella y a su hija, algo que le marcó para siempre.

La madre de Mari Carmen entra en directo y sorprende a Sergio

De esta situación tan dura nació en ella una emoción de desconfianza ante las nuevas parejas. A Sergio le preocupa que su familia tampoco le dé un voto de confianza, por lo que no ha podido más y ha decidido hacer un llamamiento en el programa de Telecinco para que sus padres le apoyen y confíen en su ciego amor.

"Vengo a traerte aquí para que de una vez por todas pierdas ese miedo y confíes un poco mas en mí", le pedía a Mari Carmen. Pero lo que Sergio no se esperaba era que su suegra entrase en directo por llamada telefónica no solo para apoyar su amor, sino también para invitarle a su casa en Navidad.

"Que se entere España entera que yo quiero de verdad a su hija y estoy enamorado de ella día hoy. Sabe que la voy a cuidar", le transmitía Sergio.