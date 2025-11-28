Beatriz, marcada por la enfermedad y las dificultades económicas, entrega una carta a Brian para decirle lo que nunca se había atrevido a expresar

La historia de Beatriz emocionó profundamente al plató de 'El diario de Jorge'. Con 56 años y varias enfermedades (fibromialgia, problemas cardíacos, hipotiroidismo) la mujer relató cómo su salud la ha llevado a depender completamente de su hijo, Brian, un joven que, pese a su corta edad, “se ha convertido casi en su padre” por la responsabilidad que asume cada día.

Sin poder trabajar y sobreviviendo con apenas 480 euros mensuales, más una ayuda al alquiler que ni siquiera recibe directamente, Beatriz explicó que son muchos los días en los que no puede levantarse de la cama. En esos momentos, es Brian quien la sostiene, quien mantiene la casa y quien, pese a sus propios problemas, oculta su desgaste para que su madre no se hunda más.

Las dificultades familiares tampoco ayudan: la ruptura con la hija de Beatriz, que no se habla ni con ella ni con su hermano, ha añadido más dolor. “Se me vence la desesperación”, confesó la mujer, admitiendo que en ocasiones le ha dicho a Brian frases tan duras como “ojalá me muriera”.

Una carta para sanar heridas

Lo que Beatriz no imaginaba al acudir al programa era que su hijo estaba allí, entre el público, escuchando cada palabra. Antes de descubrirlo, Jorge Javier le anunció que Brian ya tenía en sus manos la carta que ella había escrito, una forma de hablar con él sin miedo ni reproches.

Entre lágrimas, Beatriz leyó su mensaje: “Hay días en los que te miro y me doy cuenta de que ya no eres solo lo que he criado, sino lo que he aprendido… Si hoy soy una mejor persona es porque tú pasaste por mi vida dejando luz en cada rincón”.

Brian no pudo contener la emoción. Confesó que hay días buenos y días malos, pero que su madre es su pilar y que lo que más le duele es escuchar esas frases de rendición. Sin embargo, también quiso aprovechar las cámaras para lanzar un mensaje a su hermana, pidiendo una oportunidad para reconciliarse como familia.

Jorge Javier Vázquez, visiblemente conmovido, animó a madre e hijo a iniciar una nueva etapa y a dejar atrás expresiones que solo alimentan la tristeza. Beatriz, entre lágrimas y sonrisas, prometió no volver a pronunciar frases que hieran a Brian… aunque, como recordó el presentador entre bromas, necesitará no comportarse “como una niña pequeña”.