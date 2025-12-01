Miguel Salazar Madrid, 01 DIC 2025 - 21:14h.

"Recuerdo el 1 de diciembre como un día terrible", comparte el presentador al recordar la relación que existía con el sida

Con motivo del Día Mundial del Sida, 'El diario de Jorge' ha contado con el testimonio de Ángel, un joven de 33 años que es positivo indetectable. Esto quiere decir que es portador del VIH pero no lo transmite. "Estoy bajo tratamiento", relata.

Mientras contaba su testimonio, Jorge Javier Vázquez hacía un pequeño paréntesis para compartir un duro recuerdo vinculado al estimga del VIH en los años 90.