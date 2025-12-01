Logo de telecincotelecinco
El impactante testimonio de Jorge Javier Vázquez sobre el estigma del VIH en los años 90: "Era incapaz de hacerme una prueba"

Jorge Javier Vázquez recuerda el estigma del sida en los años 90
Con motivo del Día Mundial del Sida, 'El diario de Jorge' ha contado con el testimonio de Ángel, un joven de 33 años que es positivo indetectable. Esto quiere decir que es portador del VIH pero no lo transmite. "Estoy bajo tratamiento", relata.

Mientras contaba su testimonio, Jorge Javier Vázquez hacía un pequeño paréntesis para compartir un duro recuerdo vinculado al estimga del VIH en los años 90.

