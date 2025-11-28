Un hombre protagoniza la reacción más inesperada a una propuesta de matrimonio envuelta en un test de embarazo: "Me ha sorprendido muchísimo"
¿Boda o bebé? La pareja se ha decantado por la primera opción antes de tener un hijo en común
¡Pedida de mano en directo 'El diario de Jorge'! José Luis y Lourdes se casan a pesar de la opinión de los padres de ella
Las pedidas de matrimonio puden suceder de todas las maneras posibles y en cualquier lugar del mundo. Hemos visto algunas icónicas como la de una pareja que se hizo viral en Santorini por el paso de varios turistas que impidieron grabar el momentazo. También en 'El diario de Jorge' Luis y Manuel sorprendieron a todos anunciando su boda llevando tan solo tres meses juntos.
Bebé versus matrimonio, el conflicto de intereses entre Nacho y Marina
Pero la de Nacho y Marina ha sido sorprendente y original. Además, con mucho trasfondo. La joven de 30 años llegaba al plató del programa de Telecinco para relatar que no le faltan ganas de casarse con su actual novio. Sin embargo, en la pareja existe un conflicto de intereses: una quiere matrimonio y el otro, un bebé.
La obsesión de Nacho pasa desde hace tiempo por ser padre. "Llevo preparándome años para esto, desde los 18 años", comparte con el test de embarazo en mano. Lo que no sabía el joven era lo que se escondía dentro del mismo, y no era el anuncio de que va a ser padre a pesar de que es lo que le gustaría.
Comoo podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, para Marina no hay hijo sin boda y por eso ha querido bromear con el test de embarazo y pedirle matrimonio. Pero la reacción de Nacho era única. "¿La puedo contestar?", le preguntaba en directo a Jorge Javier Vázquez.
De un momento a otro, el invitado se sacaba del bolsillo su anillo de compromiso y se lo colocaba a su pareja, ahora futura mujer. Una y otro no han podido ocultar su emoción y se han abrazado y han llorado en un momento de lo más romántico. "¡No me lo esperaba para nada!", exclamaba Marina.