Abel lleva a su amigo, Jonathan, a 'El diario de Jorge' porque está preocupado de sus malos hábitos

El emotivo reencuentro entre dos primos después de años (con petición sorpresa incluida): "Volvamos a ser la familia que éramos"

Compartir







Abel ha traído al programa a su amigo Jonathan porque piensa que su amigo tiene un problema con el alcohol porque "cada vez que bebe, se mete en problemas y no se acuerda de lo que ha hecho en la fiesta" y que bebe todos los fines de semana.

Su entorno ha comenzado a ver que está empezando a ser un problema en su vida y quieren que cambie para que no siga por ese camino. Por su parte, Jonathan cree que no es para tanto y que su amigo está exagerando: "Todo el mundo bebe", respondía.

Visiblemente emocionada, Ivonne le ha agradecido al amigo de su hijo por traerle al programa y decirle que está preocupado por él: "Una madre no sabe qué hace su hijo fuera de casa. Personas muy allegadas a mi tienen ese problema", admitía ella. "Cuando un problema sale a la luz, es más fácil afrontarlo, seguirlo y sobresalir de la situación", explicaba Ivonne entre lágrimas. El duro testimonio de la madre ha sobrecogido el corazón a todo el público.

"Destruye familias y hogares"

"El alcoholismo es la peor droga que existe, porque es la única droga que te preguntan por qué no la consumes", afirmaba la madre de Jonathan. Su duro testimonio ha servido para hacer que su hijo abra los ojos. "Se consigue en cualquier tienda, da igual que seas menor de edad o que te vean borracho", reconocía.

Además, Ivonne ha contado cómo el alcoholismo es un problema que destruye familias y hogares. Jorge Javier le ha agradecido a ella que haya contado su experiencia y le haya podido decir a su hijo lo que piensa y que consiga alejarse de ese estilo de vida.

El presentador le ha dicho a Jonathan que tiene mucha suerte: "Tienes una suerte increíble por poder hablar con tu madre, no la desprecies y habla con ella", afirmaba el presentador. Por su parte, el joven se ha comprometido a hablar con su madre y cambiar sus hábitos.