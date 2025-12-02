Pierina y Dani se reencuentran después de tres años y ella le pide que sea el padrino de sus hijas mellizas

Después de estar toda la tarde esperando a conocer quién se encontraba detrás de una ecografía, y pasando un programa movidito por la intriga que sentía, Dani podía conocer quién le ha invitado a 'El diario de Jorge': “Ha llegado el momento de que sepas quién está detrás de esa ecografía y detrás del mensaje”, anunciaba Jorge Javier mientras Dani intentaba descifrar el enigma, cada vez más nervioso.

En ese momento, su prima Pierina entraba en plató desatando las lágrimas de Dani. Ambos se han fundido en un abrazo, dejándonos con el corazón encogido y los ojos brillantes. Por su parte, Dani reconocía que no se esperaba que su prima fuera la que se escondía tras la ecografía.

Pierina ha recordado cómo tuvieron que separar sus caminos hace años y lo mal que lo ha pasado desde entonces: "Los niños te extrañan mucho, te recuerdan mucho", afirmaba ella con la voz entrecortada. Él estaba visiblemente emocionado al oír sus palabras.

"Quiero que regreses con nosotros"

"Hoy vas a tener dos sobrinos más", decía su prima. Dani no podía creer lo que estaba escuchando y se ha roto abrazando a su prima después de años sin verse. Ella le ha explicado que durante estos tres años siempre se ha acordado de él, pero no sabía nada de su vida.

Pierina ha continuado con un mensaje muy emotivo: “Quiero que regreses con nosotros, que volvamos a ser la familia que éramos antes. Esa alegría, esa chispa. La casa te extraña, tus sobrinos”, admitía. Además, le ha hecho una petición sorpresa: “Un día me dijiste que si algún día tenía una niña, tú querías ser el padrino. Quiero que seas el padrino de mi niña”. Dani, visiblemente conmocionado, apenas podía articular palabra. “Me he quedado sin palabras…", reconocía él.

Finalmente, Jorge Javier intervino para aflojar la tensión del momento: “Los mellizos no son tuyos, Dani”, y el plató estalló en risas.