Ana agradece a su madre su ayuda con su bebé y lanza un mensaje a sus suegros

Sagrario recibe un mensaje de agradecimiento de su hija, Ana, por su ayuda cuidando a su bebé

Ana ha ido a 'El diario de Jorge' para darle un mensaje de gratitud a su madre, Sagrario, por ayudarla en el cuidado de su hijo y para hacer un llamamiento a sus suegros para que conozcan a su nieto, después de que su expareja no se haya querido hacer responsable del menor y haya desaparecido de su vida.

Ella ha contado cómo su expareja, al enterarse de que estaba embarazada, desapareció de su vida: "Me dijo que no iba a hacerse cargo y que estaba sola en esto", contaba. Para Ana, después de haberse sometido a un aborto de un embarazo posterior con su exnovio, decidió seguir con el embarazo y tener al bebé.

En esta situación en la que la familia paterna no saben de su existencia ni de la del bebé, su madre se ha convertido en un pilar fundamental en su vida. Sagrario, madre de Ana, ayuda a su hija con el cuidado del bebé porque el padre del mismo no quiere hacerse cargo.

"Ahora tengo un nieto y estoy muy contenta", reconocía Sagrario. Jorge Javier le ha mostrado una ropa de bebé y ella lo ha agradecido mucho: "¡Ay qué bonito! Para mi nieto", agradecía ella.

"Mi nieto no tiene padre"

La abuela del bebé ha dejado claro que su nieto no tiene padre, después de que este abandonase a su hija cuando estaba embarazada y no se hiciera cargo del menor: "Es muy duro, pero hay que llevarlo. El niño ahora no se da cuenta de estas cosas", reconocía Sagrario.

Jorge Javier le ha contado que su hija, Ana, estaba en el plató para hablar con ella. Sagrario se mostraba muy sorprendida al descubrirlo. "Te he traído aquí para darte las gracias por todo lo que estás haciendo por mi y por mi hijo", decía Ana. "Se que te he estado engañando toda la semana, pero esta es mi sorpresa", decía. Ana estaba muy sorprendida por las palabras de su hija y se ha quedado sin palabras.

Un mensaje para la familia paterna

Además, ha querido mandar un mensaje a los abuelos paternos para decirles que tienen un nieto: "Si en algún momento queréis conocer a vuestro nieto, nosotras no os vamos a poner ningún impedimentos. Queremos que conozcan a su nieto", terminaba Ana.