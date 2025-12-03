El especial que conducirá en directo Santi Acosta ofrecerá un documental que analizará los claroscuros de la figura del rey Juan Carlos I y en el que periodistas de investigación, testigos directos y figuras cercanas al monarca contrastan lo que este relata en el libro y, especialmente, lo que calla

El contenido del documental será valorado en plató por Lydia Lozano, Javier Chicote, Eduardo Inda, Sonia Ferrer, Álvaro García Pelayo, Alejandro Entrambasaguas y María Jamardo

Miguel Ángel Revilla, único ciudadano demandado por el rey emérito, y Pilar Eyre, esta noche en directo en ‘El Precio de la Corona’, que ofrecerá también declaraciones inéditas de Queca Campillo, con quien el monarca mantuvo durante 30 años su relación más oculta y que fue documentada por la fotoperiodista.

Miguel Ángel Revilla y Pilar Eyre valorarán en directo el miércoles 3 de diciembre los episodios más polémicos relatados por el rey emérito en las memorias que se publican hoy en España. Será en el especial ‘El Precio de la Corona’ a las 23:00 horas en Telecinco, en el que el político, único ciudadano demandado por el monarca, se referirá también a en qué punto se encuentra dicha demanda y a los últimos pasos dados por Juan Carlos I, como la reciente publicación de un video en redes sociales en el que justifica la difusión de ‘Reconciliación’. También valorará algunos adelantos de las memorias que tendría previsto publicar próximamente Iñaki Urdangarín.

Además, el programa contará en plató con la presencia de Lydia Lozano, Javier Chicote, Sonia Ferrer, Álvaro García Pelayo, María Jamardo, Eduardo Inda -que entrevistó en su momento a Corinna Larsen- y Alejandro Entrambasaguas -por quien el rey emérito intercedió ante una serie de dificultades que el periodista tuvo en un viaje a Abu Dabi-.

El especial también emitirá fragmentos inéditos de una entrevista que la fotoperiodista Queca Campillo, con quien el rey emérito habría mantenido una relación secreta de más de 30 años, ofreció en el pasado, en las que se refiere, entre otras situaciones, a las dificultades para trabajar con la reina Sofía, a su cercanía con el rey emérito y a la última vez que habló con él. Por otro lado, también ofrecerá nuevos datos y revelaciones de la relación del monarca con Bárbara Rey.

‘El Precio de la Corona’ acogerá la emisión de un amplio documental en el que Miguel Ángel Revilla; Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco; Jaime Peñafiel; Iñaki Anasagasti; Rosa Villacastín y Lourdes Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de Queca Campillo; y José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía, realizarán un perfil detallado del monarca, con datos hasta ahora desconocidos sobre los negocios que originan su fortuna; y abordarán sus relaciones personales -con especial atención a sus críticas a la reina Letizia- y lo que le depara el futuro.