Patricia Pardo homenajea a las madres de la Constitución: "Por las 27 mujeres que iluminaron la Transición"

Patricia Pardo rinde homenaje a las mujeres que contribuyeron en la sombra a la democracia española

Patricia Pardo homenajea a María de Maeztu: "Quiso cambiar España por la vía de la educación y lo logró"

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se caracteriza cada viernes de una figura histórica para rendir homenaje y destacar la vida y obra de personas relevantes. En el programa de hoy, 5 de diciembre, Patricia Pardo ha querido rendir homenaje a las madres de la Constitución, ya que mañana se celebra el Día de la Constitución.

Patricia Pardo ha comenzado el programa haciendo referencia al Día de la Constitución: "Mañana es 6 de diciembre, Día de la Constitución española. Hace 47 años, los españoles dimos el sí más importante de nuestra historia y abrimos, entre todos, la puerta de la democracia. Hoy arranco con atuendo masculino porque esa solemnidad con la que percibimos aquel pacto siempre ha estado asociada a ellos, a los padres de la Constitución, cuya labor es incuestionable."

Patricia Pardo: "Mientras ellos negociaban y debatían, hubo un grupo de mujeres que también contribuyó a aquel milagro cívico, las madres de la Constitución"

Además, recuerda la figura de las madres de la Constitución: "Pero hoy quiero detenerme en algo que la foto oficial no muestra, mientras ellos negociaban y debatían, hubo un grupo de mujeres que también contribuyó a aquel milagro cívico, las madres de la Constitución. Por eso hoy, señores, me quito el sombrero por Soledad Becerril, la primera mujer en acceder al Consejo de Ministros, también por Carlota Bustelo, que pronunció la primera ponencia sobre mujeres en el Congreso, por María Izquierdo Rojo, considerada el embrión de los institutos de la mujer, y, por supuesto, por Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', cuyo regreso tras 38 años en el exilio fue quizás el gesto más potente de reconciliación nacional. Y así, señores, hasta reverenciar a los 27 nombres femeninos que iluminaron con su compromiso y valentía ese camino de transición."

Sobre su vestuario, comenta: "Con un vestido por la visibilidad de todas las que trabajaron en la sombra y envuelta en la bandera de España, celebramos la Constitución. Recordando que el espíritu de lucha de aquellas mujeres, ni esta bandera se puede patrimonializar por ningún partido político. Es un abrazo común, es la casa, es el hogar que nos cubre a todos, mujeres y hombres, en esta España libre, plural y luminosa, que recordamos que también tiene madres."