Vecinos desperados por un narcopiso en A Coruña: "Tenemos que aguantar gritos, amenazas y peleas"

Noches de ruido, peleas e inseguridad, esta es la realidad de los vecinos de un bloque en A Coruña. En el edificio hay un narcopiso y, desde hace meses, tienen que soportar la entrada y salida de numerosas personas que acuden a la vivienda para comprar y vender droga. Suciedad en las zonas comunes, jeringuillas en los ascensores… también hay peleas. El último episodio acabó con un hombre ensangrentado y una mujer inconsciente. Para combatir la situación, los vecinos lo han intentado todo: turnos de vigilancia entre ellos, refuerzo de la seguridad en el portal… La comunidad se ha gastado más de 15.000 euros.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con los vecinos del bloque. Francisco, uno de ellos, explica la situación que viven con el dueño de este piso: "Mañana tenemos otra vez un juicio. Ya tuvimos uno, pero fue archivado. Lo que pasa es que el abogado nos ha dicho que no van a aparecer, no contamos con nada, por lo que no creo que volvamos más".

Además, comenta cuántas denuncias han presentado: "Hemos presentado cuatro denuncias, pero los partes a la policía ya ni se cuentan. Tuvimos un mes de paz, por lo que, como no había nada, se archivó la causa. Ahora se vuelve a reactivar porque ya está el lío otra vez. A ver mañana qué pasa".

Sobre lo que tienen que soportar por culpa del narcopiso, explican: "No hay agresiones físicas, pero sí amenazas hacia nosotros. Tenemos que aguantar gritos, amenazas, peleas… Como hace un tiempo, que había un chico en el pasillo con un destornillador y otro con un cuchillo. Luego hay personas inconscientes tiradas en la calle".