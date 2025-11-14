Patricia Pardo homenajea a Nellie Bly, la periodista que dio la vuelta al mundo en 72 días

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se transforma cada viernes en distintas personalidades para homenajear y poner en valor la vida y trayectoria de figuras destacadas. En el programa de hoy, 14 de noviembre, Patricia Pardo se ha caracterizado de Nellie Bly, una periodista que dio la vuelta al mundo.

Patricia Pardo comenzó el programa recordando la figura de Nellie Bly: "Tal día como hoy, en 1889, una mujer comenzó un viaje dispuesta a dar la vuelta al mundo sola. Se llamaba Nellie Bly y no era aventurera, era periodista. Ya había demostrado su valentía cuando, en pleno siglo XIX, se hizo pasar por enferma mental para infiltrarse en un psiquiátrico de Nueva York. Durante diez días vivió entre las internas y destapó los abusos y torturas que sufrían. Gracias a su investigación, se reformaron las condiciones de los hospitales psiquiátricos"

Patricia Pardo: "Inspirada en la vuelta al mundo en 80 días, se propuso superar el reto ficticio de Phileas Fogg"

Patricia explica el reto de Nellie Bly: "Pero Nellie quería ir más allá. Inspirada en la vuelta al mundo en 80 días, se propuso superar el reto ficticio de Phileas Fogg, el personaje de Julio Verne. Partió de Nueva York con una pequeña maleta, un vestido y un reto: demostrar que una mujer podía recorrer el planeta. Lo consiguió en 72 días y se convirtió en un fenómeno internacional, ya que el mundo entero siguió día a día sus crónicas en el periódico"

Por último, le dedica el programa a la periodista pero también a todas las mujeres: "Nellie Bly viajó sola, investigó donde nadie se había atrevido y dejó un gran mensaje: nunca subestimes el poder de una mujer decidida. Así que hoy dedicamos el programa a ella, ese gran personaje muchas veces desconocido, y a todas las mujeres decididas."