Diego y su San Pancracio llegan victoriosos al gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’

Tras concluir un programa estupendo, Diego y su San Pancracio han conseguido llegar al gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’ y enfrentarse al campeón Justo de Castro. ¿Le habrá traído el santo el dinero que esperaba?

Diego es un gran aficionado a la moda, pero en esta ocasión más que un gran outfit, que ya tenía, necesitaba dinero y no ha dudado en traerse una figurita de San Pancracio, el santo del dinero, para que le ayudara a conseguir su objetivo en ‘Agárrate al sillón’.

A Justo de Castro no le ha asustado enfrentarse a un equipo de dos en el gran duelo final y ha tenido claro que tema le iba a dar a su oponente: “Le veo muy barroco y le mando al Siglo de Oro”. Él ha tenido claro que su tema iba a ser la Antártida, recordemos que el propósito del concursante al venir al programa era poder viajar a la Antártida con su familia, algo que puede hacer ya varias veces con los 172.000€ que ha conseguido en sus 40 victorias.