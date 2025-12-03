Justo de Castro se bate en un duelo de wéstern contra José Pedro, un futuro profesor de Albacete

Una tarde más, Justo de Castro ha vuelto a protagonizar un trepidante duelo final contra un durísimo oponente en ‘Agárrate al sillón’. En esta ocasión, ha sido José Pedro el concursante que ha librado un duelo digno de una buena película del oeste.

Tras un formidable concurso, José Pedro un joven monitor de waterpolo y futuro profesor de Albacete se ha batido con Justo de Castro, el gran campeón de ‘Agárrate al sillón’ sin miedo ninguno. Eugeni Alemany tenía la intuición de que José Pedro iba a llegar lejos porque había respondido preguntas complicadas y no se ha equivocado.

Con 162.600€ acumulados, el gran Justo de Castro, el concursante que lleva 38 programas agarrado al sillón, le ha lanzado a José Pedro el tema Francisco de Goya y ha sentido que estaba “muy peliculero” y se ha quedado para él, el tema películas del oeste.

Los concursantes han tenido mucha seguridad en responder sus preguntas y la tensión ha sido máxima hasta el minuto final. Descubre cómo ha sido su duelo de película en el vídeo, dale al PLAY.