José Manuel pone contra las cuerdas al gran Justo de Castro en el duelo final de ‘Agárrate al sillón’

Dos únicos puntos podrían costarle el sillón al campeón de ‘Agárrate al sillón’ en su programa número 37

Susana se queda muy cerca de sacar a Justo de Castro del sillón, que amplía su bote hasta los 153.000 euros

Tras 36 programas agarrado al sillón con todas sus fuerzas, Justo de Castro ha visto cómo José Manuel le complicaba la tarde y su hegemonía en ‘Agárrate al sillón’ podría haber llegado a su fin.

Tras una trepidante recta final, José Manuel se ha enfrentado al actual campeón de ‘Agárrate al sillón’, Justo de Castro. El campeón ha sido el encargado de repartir los temas que podían alzarlos a la gloria o dejarlos de pie fuera del sillón. Justo ha elegido microbiología para su oponente y el tema próxima estación para él. Una decisión de la que se ha arrepentido a los pocos minutos.

José Manuel ha respondido con mucha soltura a sus respuestas mientras que a Justo de Castro se le ha torcido el gran duelo final y ha soltado más “Lo dudo” de lo habitual. Tanto es así, que cuando ha conocido su número de aciertos ha temido que todas las respuestas de su oponente fueran correctas y le hubiera superado por 2 puntos.

La tensión ha sido máxima hasta el último segundo. ¿Ha superado José Manuel al campeón? ¿Cuántos puntos les han separado? ¿Quién se ha quedado agarrado al sillón? Dale al PLAY y descubre el emocionante momento.