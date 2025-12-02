El campeón de ‘Agárrate al sillón’ no es tan serio como parece y el presentador nos lo ha enseñado

José Manuel pone contra las cuerdas al gran Justo de Castro en el duelo final de ‘Agárrate al sillón’

Tras superar uno de los divertidos TOC del presentador, Justo de Castro se ha desabrochado el último botón de la camisa y ha entrado al plató de ‘Agárrate al sillón’ con mucho más ritmo y alegría. Momento que Eugeni Alemany ha aprovechado para desvelarnos un secreto del gran campeón del concurso.

Al ver entrar a Justo de Castro al ritmo de la música, pero tan serio como de costumbre, el presentador no ha podido contenerse y nos ha desvelado una anécdota que había sucedido en maquillaje. Eugeni Alemany ha escuchado al concursante contarle a la encargada de maquillaje cómo se divertía con sus hijos mientras les secaba el pelo.

Aprovechando el movimiento de cabello de una conocida cantante, Justo de Castro le canta una de sus canciones a sus hijos cuando les está secando el pelo protagonizando una divertidísima situación que no te puedes perder, dale al PLAY.