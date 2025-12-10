Juan Diego entra en plató para transmitirle a María un mensaje tan cariñoso como necesario: recuperar su relación antes de que la familia siga creciendo

Lo que no se vio del durísimo enfrentamiento entre Lucía y su madre en ‘El diario de Jorge’: “Esto no ha servido para nada”

Compartir







La tarde empezó con Jorge Javier advirtiendo a María que alguien reaccionaba de una manera muy particular cada vez que la oía decir que no evitaba tener más hijos. Ella, entre risas, aseguró que no podía ser su marido porque la había acompañado al programa, y que además “él lo lleva bien”.

Cuando el presentador le preguntó si estaba preparada, María apenas pudo asentir antes de que Jorge diera paso a la sorpresa: “Adelante, por favor.” Al ver entrar a Juan Diego, su hijo mayor, la emoción la desbordó.

El hijo mayor toma la palabra

El joven, visiblemente nervioso pero decidido, tomó la palabra: “Tú sabes que alguna vez hemos hablado de este tema… nunca ha sido algo serio, pero había que hacerlo".

Con un tono dulce pero firme, Juan Diego le recordó a su madre que su dedicación a los cinco hijos estaba haciendo que él se sintiera cada vez más desplazado: “Cada vez que tienes uno más, voy haciendo así con la pierna y me voy yendo yo”.

Más allá del humor, el mensaje tenía fondo: María tuvo a su hijo muy joven y siempre soñó con viajar, estudiar y cuidarse más. Según él, los últimos años esas aspiraciones se habían visto reducidas por la crianza constante de los más pequeños.

Tras explicarle su preocupación, añadió algo que conmovió tanto al público como a ella: “Lo único que echo en falta es que estés un poco más atenta a mi vida… que me preguntes cómo estoy, con quién salgo”.

La razón, según él, es simple: Los hijos pequeños acaparan tanto tiempo que, sin querer, los mayores pasan a un segundo plano. Por eso sintetizó su petición en una frase: “Mamá, corta el grifo”.

Su intención no era reprochar, sino recuperar una relación más íntima, más suya, como la que tenían antes.

La emoción llegó a su punto más alto cuando Juan Diego zanjó su discurso: “Y eso… que te amo con locura”. María, entre lágrimas, respondió: “Lo sé. Yo te amo más”.