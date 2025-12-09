Luna y Harkaitz, que apenas se conocieron hace unas semanas, reciben en directo las primeras noticias de su familia biológica tras años de mentiras y silencio

El emotivo reencuentro entre dos primos después de años (con petición sorpresa incluida): "Volvamos a ser la familia que éramos"

Compartir







La tarde en ‘El diario de Jorge’ dejó una de las historias más conmovedoras de la temporada. Luna y Harkaitz, dos jóvenes que apenas hace unas semanas descubrieron que eran hermanos de padre, vivieron este lunes su segundo encuentro en persona… y el primero con la verdad sobre la familia que siempre les fue ocultada.

Los dos crecieron cada uno con una versión muy distinta, y no del todo cierta, sobre la identidad de su progenitor. Sus madres les contaron historias que no coincidían con la realidad, generando un vacío que ambos arrastraron durante años. Por eso llegaron al programa con un objetivo claro: encontrar a su familia paterna.

Jorge Javier Vázquez fue directo a Luna: “Tu familia paterna lleva 17 años guardando esta fotografía tuya en brazos de tu padre”. La joven rompió en lágrimas al sostener la imagen que nunca imaginó ver. Una fotografía que demuestra que su familia paterna no solo existía, sino que la había esperado siempre.

Dentro del sobre que llevaba el presentador se encontraba toda la documentación localizada por el equipo, pero también algo más importante: las palabras que su familia nunca pudo decirle.

Los mensajes que rompen dos décadas de silencio

Jorge comenzó con Luna: “Nunca perdí la esperanza de volver a verte. Fue tu madre quien cortó toda la relación con nosotros. Sabía que, cuando fueras mayor, nos buscarías”. Luna, con serenidad y emoción contenida, solo acertó a decir: “Me lo imaginaba”.

Después llegó el turno de Harkaitz, que escuchó un mensaje igual de impactante: “Nunca me olvidé de ti, pero nunca pensé que pudiera conocerte. Tu padre no ejerció como tal porque nunca le dejaron. Eres su viva imagen. Tienes una abuela y unos tíos que nunca os olvidaron. Nos encantaría abrazaros. Firmado: la tía Irache”.

Harkaitz, descolocado, solo pudo preguntar: “¿Y ahora cómo los encuentro?”. La respuesta llegó inmediata por parte de Jorge Javier que no dudó romper el hielo bromeando: “No te preocupes. Tenemos todos los contactos. No es un mensaje que nos ha llegado en una botella”.