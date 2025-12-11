Toda la verdad sobre la estafa que ha arruinado a la actriz Fedra Lorente, en '¡De viernes!'

La actriz Fedra Lorente, conocida popularmente como 'La Bombi', acudirá por primera vez a un plató de televisión

Exclusiva | El sacerdote de la actriz Fedra Lorente desvela que su ruina se debe a una estafa del amor en la que cayó su marido: "Se lo ocultaba"

Compartir







La actriz Fedra Lorente, conocida popularmente como 'La Bombi', acudirá por primera vez a un plató de televisión tras la muerte de su marido, Miguel Morales, para explicar la delicada situación económica que atraviesa tras descubrir que su esposo había sido víctima de una estafa de 50.000 euros.

¿Quién engañó a su marido y cómo se ejecutó esta estafa? ¿Cuál es su situación económica actual y cómo piensa hacer frente a las deudas? Todos los detalles, en la nueva entrega de '¡De Viernes!', que Telecinco emitirá este viernes 12 de diciembre a partir de las 22:00 horas.