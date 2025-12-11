'La Bombi' lleva desde hace 5 años teniendo que pedir ayuda a la Iglesia para sobrevivir, según su sacerdote

Las desconcertantes llamadas de ‘El tiempo justo’ a Fedra Lorente tras salir a luz que está arruinada: ¿Qué le pasa realmente?

Compartir







Continúan saliendo más datos sobre los problemas económicos que le estarían arrastrando a la actriz Fedra Lorente, más conocida como 'La Bombi', que ya desveló la revista 'Semana' en una entrevista con la propia protagonista del asunto. El reportero de 'El tiempo justo' Álex Álvarez ha podido hablar con el sacerdote de la parroquia San Juan de Mirasierra, del barrio homónimo madrileño, para profundizar en la dura situación que ahora ha salido a la luz.

"La ayudamos en lo que podamos colaborar, no solo anímicamente y espiritualmente, si no también materialmente con alimentos", explica. Según su testimonio, Lorente lleva desde hace "5 años" pidiendo ayuda a Cáritas. "Lleva una temporada cansada, con pereza...van pasando los años naturalmente", comenta el mismo sacerdote.

El testimonio de varios vecinos que conocen a Fedra Lorente

El origen de la ruina en la que se encuentra ahora la actriz del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez' estaría, según la fuente contactada, en una estafa del amor en la que cayó su marido Miguel Morales. "Se presentaba alguien y pedía dinero para venir y conocerte y no se qué más. Tenía unos negocios que tu les dabas 3.000 euros y al mes siguiente te devolvían 15.000 euros, era un delincuente de paraísos fiscales", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Siempre citando su testimonio, este solía "ocultárselo" a su mujer. "Perdió mucho dinero", confirma. Álex Álvarez también ha podido hablar con varios vecinos del barrio madrileño. Uno de ellos cuenta cómo se encuentra Lorente en mitad del caos económico que sufre. "Si lo sabia, creo que ya lo está solucionado", asegura una, que además confirma que Miguel Morales "era muy buena persona" y que por eso se intentaron aprovechar de él.

Según otra vecina, "está muy decaída" y con el aspecto "no muy arreglado".