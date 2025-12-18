El presentador se sincera sobre cómo era antes cuando alguien ligaba con él: "Le daba las gracias"

Durante el último programa de 'El diario de Jorge', el presentador protagonizaba un nuevo momentazo al sincerarse sobre la forma en la que antes vivía el amor. Y es que Jorge Javier Vázquez confesaba cómo se sentía en el pasado cuando alguien se acercaba a ligar con él.

Todo ocurría durante la entrevista de Onel, un joven hondureño que llegaba al programa para reencontrarse con su examiga, Taty. El protagonista de esta historia hablaba distendidamente con el presentador, contándole la gran traición que había vivido por parte de la que una vez fue una de sus grandes amigas, con la que rompió relación tras descubrir que hablaba mal de él a sus espaldas después de que la hubiese ayudado en el momento que más lo necesitaba.

Onel hablaba de su amiga y le contaba a Jorge Javier que, pese a que le habían llegado muchas críticas sobre Taty, acusándola de ser una "baja maridos", él decidió darle un voto de confianza. Ante esta declaración, Jorge le preguntaba si sentía algo más que una amistad por su amiga y este contestaba tajante: "Para nada. Soy demasiado fino, demasiado caro. Cuando uno es fino y caro quiere comer fino y caro. Yo no como cualquier cosa".

Jorge Javier se sincera sobre cómo se sentía cuando ligaba

Tras esto, Onel lanzaba una pregunta al presentador: "Tu eres una persona que te cuidas. ¿Tú comes cualquier cosa que te venga en tu camino?" Inmediatamente, Jorge Javier contestaba: "Sí. Siempre lo he hecho", a lo que además añadía, dirigiéndose al hondureño: "Te voy a decir una cosa, Onel. También uno tiene que dar oportunidad a todo el mundo. Como la dan conmigo".

El presentador no se quedaba solo aquí sino que, además, se sinceraba sobre cómo se sentía él en el pasado cuando ligaba con alguien: "Como ligaba tan poco, cuando ligaba parecía que me había tocado la lotería. Me entregaba mucho y le daba gracias a quien ligaba conmigo. La gente se quedaba muy colgada porque me entregaba muchísimo, porque siempre pensaba que podía ser la última vez", admitía Jorge Javier Vázquez.