Santi demuestra su faceta de presentador en 'El diario de Jorge' y se lleva una emotiva sorpresa

Maricarmen comparte cómo vivió los complicados momentos tras el nacimiento de su hijo Santi con síndrome de down

Se derrumba por completo antes de reencontrarse con su hijo tras 24 años: “Siento que fracasé como madre”

Compartir







Santi llegó a 'El diario de Jorge' para compartir su historia con el público. Este joven con síndrome de Down contó cómo es su día a día, habló de su trabajo, de sus aficiones y, sobre todo, de sus ganas de crecer y cumplir sueños delante de una cámara.

De lunes a viernes, Santi trabaja en un supermercado reponiendo ropa, una labor que asegura que le encanta: “Me lo paso muy bien”, explicaba orgulloso. Los fines de semana los reserva para disfrutar: salir con amigos, participar en actividades de ocio, ir a cenar juntos o incluso a la discoteca: “Sí, me gusta salir”, confesaba entre risas.

Pero la vida de Santi no se queda ahí. Además de su trabajo habitual, también se ha formado como reportero, una faceta que defiende con seguridad, o como actor en la película 'Todos los lados de la cama', una experiencia que define como “increíble”. Aunque reconoce que lo más complicado fue enfrentarse a las cámaras y memorizar los guiones, guarda un recuerdo muy positivo del rodaje y de sus compañeros, a quienes describe como “magníficos”.

El momento más especial llegó cuando Jorge le propuso dar un paso más: convertirse, por unos minutos, en presentador del programa. Tras superar una divertida prueba como entrevistador, Santi aceptó el reto con entusiasmo. Tarjetones en mano, presentó con soltura a la siguiente invitada, sin saber que lo que estaba a punto de ocurrir marcaría el instante más emotivo del día.

La sorpresa de Santi

"Viene de Toledo. Es una mujer que trabajó durante muchos años, hasta que decidió entregar su vida, su tiempo y su corazón a la persona que le quiere más en su vida, a su hijo. Un aplauso muy fuerte para Maricarmen", decía contundente mirando a la cámara igual que Jorge Javier.

En ese momento, Santi descubrió muy sorprendido que la invitada era su madre, quien había organizado la sorpresa en secreto para él. El reencuentro emocionó a Santi y al público y ella le mandó un mensaje muy importante: "Sigue persiguiendo tus sueños, que sabes que se están cumpliendo. Eres maravilloso y te queremos mucho", reconocía Maricarmen justo antes de que los dos se fundiesen en un abrazo.

"Se te cae el mundo encima"

Además, Maricarmen ha compartido cómo se enteró de que su hijo, Santi, tenía síndrome de Down: "Me enteré cuando nació. Se te cae el mundo encima, no sabes qué hacer”, confesaba. En una época en la que apenas había referentes y se pensaba que no tenían oportunidades, el miedo y la incertidumbre fueron inevitables.

Aun así, desde el primer día tuvo claro que había que seguir adelante. Buscó ayuda en el propio hospital, contactó con una asociación y empezó un trabajo constante con su hijo. A las dificultades se sumaron los problemas de corazón de Santi, que requirieron una operación con solo cuatro meses, pero tras un año complicado, se recuperó por completo.