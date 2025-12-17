Miguel Salazar Madrid, 17 DIC 2025 - 20:01h.

Nerea ha traído al músico a 'El diario de Jorge' para darle un mensaje de agradecimiento

Nerea ha pasado por una etapa llena de dolor y sufrimiento. La mujer ha sufrido por culpa de "los hombres" a lo largo de su vida. En su adolescencia asegura que no solía elegir al correcto, pero reconoce que en aquella época no le daba tanta importancia.

Sin embargo, un 12 de febrero de 2014 conoce al padre de su hija, a la persona sobre la que asegura que no ha podido enamorarse tanto. "Ha sido el amor de mi vida", admite. La relación termina de una manera "muy impactante": un asesinato.

"Lo mataron hace 4 meses", asegura dejando a todos en shock. "Ha sido algo muy duro de verdad", admite. Además, es el padre de su hija. Fue en una cena con amigos cuando Nerea tuvo conocimiento de la noticia, y terminó rota por completo. "Me desmayé", asegura.

Pese a la tragedia, saca algo positivo. "Sus últimas palabras fueron bonitas hacia mí. Los últimos días de vida los pasó con su hija", cuenta. Tras este episodio, vino otro que le llenó también de angustia.

Nerea conoció a un chico con el que empezó una relación. Al tiempo, sucede algo totalmente inesperado. "Me dijo que tenia vasectomía y era mentira, me quedé embarazada", relata. La mujer pudo abortar, pero atravesó un momento muy complicado en el que tuvo incluso problemas de salud. "Un día me levanté sin poder abrir los ojos", señala.

Sus sentimientos pasaban por la tristeza y el nerviosismo, siendo ella una persona llena de energía y con muy buena actitud. En todo momento estuvo su ídolo, el DJ Abel The Kid, ayudándole con su música.

"Gracias por ser mi guía en muchas ocasiones. Me ayudaste a recuperar la visión", le ha trasladado en directo en el programa de Telecinco.