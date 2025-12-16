Se derrumba por completo antes de reencontrarse con su hijo tras 24 años: “Siento que fracasé como madre”
Danny dejó a su hijo en Ecuador siendo adolescente y, cuando por fin se reencuentran en España, la distancia emocional pesa más que el tiempo perdido
Antes incluso de ver a su hijo en plató, la invitada de ‘El diario de Jorge’ se rompió por completo en directo, incapaz de articular palabra, desbordada por la culpa, el miedo y el deseo de recuperar lo que siente que perdió para siempre.
La historia se remonta a Ecuador. Danny estaba casada y tenía un hijo de 14 años cuando viajó a España para ayudar durante unos meses a su hermana. En el aeropuerto se despidió de su marido y de su hijo con una promesa clara: regresaría en tres meses.
Pero España le ofreció una nueva vida. Se sintió a gusto, empezó a trabajar y, en un arrebato marcado por problemas personales y sentimentales, rompió el billete de vuelta. “Pensé en traerme a mi hijo”, confesó entre lágrimas.
Danny intentó durante años reagrupar a su hijo, pero fue víctima de estafas económicas por parte de supuestas abogadas que nunca solucionaron su situación. El tiempo pasó. Su matrimonio se rompió. Ella rehízo su vida en España, tuvo una hija y nunca encontró el valor para regresar.
“Me daba vergüenza volver con otra pareja y una niña. No sabía cómo mirarlo a la cara”, explicó. Mientras tanto, su hijo crecía sintiendo la ausencia. Preguntándose por qué todos los demás volvían a ver a sus familias… y su madre no.
Un reencuentro frío… y una herida abierta
Hace apenas un año, su hijo llegó a España. El esperado reencuentro no fue como Danny lo había soñado. La relación es fría, distante, marcada por años de silencio y reproches no dichos.
Ese peso emocional fue el que hizo que Danny se derrumbara en plató. El presentador tuvo que intervenir, ofrecerle agua, pañuelos y tiempo. Ella apenas podía hablar. Solo llorar.
Finalmente, el momento llegó. Su hijo, Fabricio, entró en el plató. Danny, rota, solo pudo decirle lo que llevaba décadas guardando: “Quiero que me perdones. Me hiciste mucha falta… y tú eras mi vida”.
Fabricio respondió con una frase que congeló el plató: “Madre, me hiciste muchísima falta”. No hubo reproches, pero sí una verdad compartida: el dolor fue mutuo.