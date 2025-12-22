Con las mejores coreografías y con todo el ritmo, la pasión y alegría

Estas Navidades vamos a despertar tus ganas de bailar y saltar a la pista. El 24 de diciembre, llega a Telecinco el especial de Nochebuena 'Bailando con las estrellas'. Un programa único con las mejores coreografías y con todo el ritmo, la pasión y alegría.

Las dos temporadas de 'Bailando con las estrellas' nos han dejado programas realmente increíbles. Telecinco ofrece un amplio recorrido por los mejores momentos, las exhibiciones de baile más espectaculares y las coreografías más cuidadas.

26 celebrities, formando pareja con sus respectivos bailarines profesionales, han demostrado su habilidad para ejecutar distintos números de baile y lo han dado todo sobre la pista. Y ahora, unimos lo mejor de cada uno de ellos para ofrecer 'Bailando con las estrellas: Especial Nochebuena'.

El miércoles, a las 21:15 horas, en Telecinco.