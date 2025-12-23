Universo Calleja 23 DIC 2025 - 16:50h.

¡Vuelven las emociones fuertes! 'Universo Calleja', muy pronto, en Telecinco

Jesús Calleja emprende en China la segunda aventura de la nueva temporada de ‘Universo Calleja’

Queda poco para que 'Universo Calleja' nos vuelva a impresionar a todos y todas con un gran elenco de invitados, formado por -entre otros- algunos de los influencers más famosos y reconocidos de España. ¡No te lo pierdas! 'Universo Calleja', muy pronto, en Telecinco.

Emociones, lágrimas, altibajos, momentos de superación... Jesús Calleja y sus invitados irán a China para vivir aventuras de todo tipo. Invitados como por ejemplo Lola Lolita, su hermana Sofía Surferss, TheGrefg o IlloJuan sentirán todo tipo de sensaciones y protagonizarán experiencias que transpasarán por completo la pantalla.

Emociones fuertes, al estilo 'Universo Calleja'

"Nunca jamás unos invitados han pasado tanto miedo como nosotros", "qué brutal" o "estoy llorando" serán algunas de las frases que nos dejarán los invitados de la nueva temporada del programa de Telecinco, con Jesús Calleja como director de orquesta. ¡Bienvenidos a 'Universo Calleja'! Muy pronto, en Telecinco. ¡No te lo pierdas!