IlloJuan, TheGrefg o Sofía Surferss en China, en 'Universo Calleja': "Nunca unos invitados han pasado tanto miedo como nosotros"

TheGrefg, Sofía Surfers o IlloJuan: los influencers más importantes de España, rumbo a China en la nueva temporada de 'Universo Calleja', en Telecinco
Queda poco para que 'Universo Calleja' nos vuelva a impresionar a todos y todas con un gran elenco de invitados, formado por -entre otros- algunos de los influencers más famosos y reconocidos de España. ¡No te lo pierdas! 'Universo Calleja', muy pronto, en Telecinco.

Emociones, lágrimas, altibajos, momentos de superación... Jesús Calleja y sus invitados irán a China para vivir aventuras de todo tipo. Invitados como por ejemplo Lola Lolita, su hermana Sofía Surferss, TheGrefg o IlloJuan sentirán todo tipo de sensaciones y protagonizarán experiencias que transpasarán por completo la pantalla.

Emociones fuertes, al estilo 'Universo Calleja'

"Nunca jamás unos invitados han pasado tanto miedo como nosotros", "qué brutal" o "estoy llorando" serán algunas de las frases que nos dejarán los invitados de la nueva temporada del programa de Telecinco, con Jesús Calleja como director de orquesta. ¡Bienvenidos a 'Universo Calleja'! Muy pronto, en Telecinco. ¡No te lo pierdas!

