Ya hay reacción de uno de los hijos de Isabel Pantoja al mensaje navideño que ha lanzado a través de redes sociales la tonadillera. En él, la intérprete de 'Marinero de luces' o 'Se me enamora el alma' desea amor y felicidad en estas fechas tan marcadas. "Quiero desearos, desde mi corazón, unas felices navidades, que lo disfrutéis, que lo paséis bien, pero, sobre todo, que tengamos salud, muchísima salud, que es lo principal para poder felicitarnos muchísimos años más", aseguraba Pantoja. "Esto va para mis fans, para mi gente, a la que adoro, que los tengo aquí, para todo el mundo porque son momentos de amor y este amor sigue aquí para todos ustedes. Os quiero un montón, que seáis muy felices y que os quiero un montón", concluía.

El calificativo con el que Isa Pi describe el mensaje, según Rivas

Alexia Rivas, colaboradora de 'El tiempo justo', ha desvelado en directo qué piensa Isa Pi de estas palabras que ha dedicado a todos su madre. "Ayer hablé con ella", comienza diciendo la periodista. Según explica, la televisiva habría calificado con un llamativo término la aparición sorpresa de la tonadillera.

"Me dijo una palabra que me quedé flipando. El vídeo es surrealista. No me especificó mucho más, pero más bien son las palabras", dice refiriéndose al contenido del mensaje navideño. Isa Pi, según explica Rivas, habría pensado se aleja de lo que dice en el vídeo.

"Insta a todo el mundo a que se quieran, que se junten con sus familiares cuando ella está con Agustín y con sus perros. No está con sus hijos, su hija no le hizo nada y no le habla. Sube ese vídeo que parece el rey emérito cuando ella no le habla", relata Alexia Rivas en base a ese calificativo con el que describe Isa Pi el mensaje.