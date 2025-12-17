Los colaboradores de 'El tiempo justo' se posicionan sobre el motivo por el que decidirían ir al reality presentado por Sandra Barneda

'La isla de las tentaciones' es un reality donde las parejas van a poner a prueba su amor y a descubrir si están con la persona adecuada. En el caso de Darío y Almudena, después de 11 años juntos, querían vivir esta experiencia para que la andaluza superase su "dependencia emocional" hacia su novio y así salir juntos y más reforzados para poder dar un paso más en su relación: casarse y formar una familia. Pero el programa que dirige Sandra Barneda siempre evoluciona de forma inesperada y Almudena está destrozada tras su reencuentro con Darío frente al espejo, que reaccionó de manera abrupta y tuvieron un tenso enfrentamiento.

Los colaboradores de 'El tiempo justo', Alexia Rivas y Kike Quintana, han valorado cómo les gustaría ir al reality con su pareja.

¿Ir a la isla para reforzar la pareja o para ver si están con la persona indicada?

Alexia Rivas es consciente del gran reto que supone ir a 'La isla de las tentaciones' en pareja, por lo tanto entiende que todas aquellas personas que van "tengan miedo" porque ella misma tendría esa emoción: "Cuando entras en una experiencia así todo el mundo tiene que tener miedo, no porque no confíes en tu pareja, sino porque visto lo visto, tienes que tener miedo. Y cuando amas a alguien yo creo que también tienes miedo a perderle. Entonces, aunque yo quisiera fortalecer la relación, tendría miedo de lo que pudiera ver", ha reflexionado la colaboradora televisiva.

Kike Quintana tiene claro que nunca iría en pareja, sino como tentador y en el vídeo que encabeza la noticia nos ha contado cómo desempeñaría este rol en 'Villa Montaña'.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' sentencian a Darío y Cristina

Darío ha decidido no reprimirse más con Cristina y dejarse llevar con su tentadora favorita besándose apasionadamente y, esta vez, sin un cojín que impidiese ver qué es lo que estaba pasando entre los jóvenes. Su infidelidad ha desatado la ira en Almudena y también el enfado de los colaboradores de 'Vamos a ver' que creen que el andaluz ha actuado simplemente por un "calentón": "Darío no está enamorado de Cristina y es lo único que va a haber entre ellos dos, lo que pasa que ha visto que Almudena puede que sí que tenga un poco de conexión con Borja", sentencia Adriana Dorronsoro.

"Es curioso que nadie se de cuenta de que todo es un calentón", dice Giovanna González que cree que es difícil enamorarse en un mes de otra persona dentro del reality "porque han salido pocas parejas de allí".

