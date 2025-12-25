Makoke y Ricky García finalistas de 'Fiesta ¡A bailar!': "Tienen un 'algo' natural"

Fiesta 25 DIC 2025 - 21:20h.

Todos los colaboradores lo han dado todo en sus coreografías en parejas

Ricky García y Miguel Ángel Bodión, finalistas de 'Fiestavisión': así han sido sus actuaciones

A pesar de que el año pasado los colaboradores de 'Fiesta' se atrevieron con el cante, en esta ocasión el programa ha ido un paso más allá y nos ha cautivado con unas coreografías de infarto: "Este año vamos a dar un respiro a los espectadores", afirmaban después de que en las últimas navidades desafinasen tanto.

En Navidad y Año nuevo serán las semifinales y, el día de Reyes, el seis de enero de 2026, podremos ver a los colaboradores que han llegado a la gran final de 'Fiesta ¡A bailar!'. ¿Quién lo conseguirá? Esa decisión está en manos del jurado: Jorge Gonzáles, ganador de 'Bailando con las estrellas', Manu Tenorio y Marbelys Zamora, bailarina y coreógrafa conocida por ser profesora en 'Fama ¡A bailar!'.

En la primera semifinal, cuatro parejas de colaboradores se han enfrentado a este reto tan especial: Pipi, Bea Jarrín, Almudena del Pozo, Antonio Santana, Luis Rollán, Alexia Rivas, Makoke y Ricky García. No ha faltado la tensión entre todos ellos, porque todos querían ganar este concurso de baile.

Pipi Estrada y Bea Jarrín

Los dos colaboradores han sido los primeros en lanzarse a la pista de baile, con el tema 'Devórame otra vez'. A pesar de la tensión que vivieron en el programa, los dos se enfrentaron a una coreografía de salsa, consiguiendo mostrar un baile completo bastante profesional.

Luis Rollán y Alexia Rivas

Al más puro estilo flamenco, Luis Rollan y Alexia Rivas se han llenado de arte para enfrentarse a un pasodoble muy especial de Isabel Pantoja, 'Garlochí': "Yo no he hecho flamenco en mi vida, si yo soy de Ponferrada", reconocía la colaboradora. A pesar de estos nervios, los dos se han esforzado al máximo. ¿Habrán convencido al jurado?

Makoke y Ricky García

Esta pareja está decidida y han venido a ganar 'Fiesta ¡A bailar!' con su baile urbano de una canción de Jennifer López. No faltado la actitud en su coreografía entre ellos dos. Tras su actuación, han reconocido que ha habido algún fallo, pero lo han hecho bastante bien.

Almudena del Pozo y Antonio Santana

Para finalizar, los colaboradores nos han transportado a una de las películas más míticas de la televisión: 'Grease'. La coreografía más revolucionaria de los 70, a los que Almudena y Antonio han rendido un especial homenaje, por partida doble.

El veredicto del jurado

Después de ver todas las actuaciones, Jorge González, Manu Tenorio y Marbelys Zamora han deliberado y han revelado qué parejas han sido las dos mejores. Makoke, Ricky, Luis y Alexia han sido los mejores, pero Makoke y Ricky son los que se cuelan en la final de 'Fiesta ¡A bailar!'.

Además, durante el programa, incluso la presentadora, Emma García, se ha animado a bailar con el coreógrafo Álvaro Cuenca un poco de bachata, dejando sin palabras a todos los colaboradores. "Me he quedado sin aliento", reconocía la presentadora después de bailar.