Ana Luque continúa su cruzada personal contra Olga Moreno y opina de sus lágrimas

Hace unos días, Olga Moreno sorprendió en el plató de 'El tiempo justo' al romper a llorar sin motivo aparente en pleno directo del programa presentado por Joaquín Prat. Desde ese momento, muchas fueron las preguntas que surgieron. ¿Qué le pasaba a la colaboradora? ¿Cuál era el motivo de estas lágrimas? Mucho se ha especulado desde entonces, pero llama la atención la opinión que tiene la que fuera su gran amiga, Ana Luque.

"Un día malo", llegó a decir Olga Moreno cuando sus compañeros del programa le preguntaban por el motivo de estas inesperadas lágrimas. Mientras se especulaba sobre una posible ruptura de Olga Moreno con Agustín Etienne. 'El tiempo justo' se puso en contacto con Ana Luque para saber qué opinaba al respecto y esto fue lo que dijo: "Lo hace para estar en auge y ganar un protagonismo que ahora no tiene". Ahora, Ana aclara por qué dijo esto.

Ana Luque se pronuncia sobre las polémicas lágrimas de Olga Moreno

Ana Luque visita el plató de 'Fiesta' para aclarar lo que piensa de las lágrimas de Olga Moreno: "Todo el mundo se me ha echado encima por dar una opinión. No es mi amiga ni la quiero en mi vida. No creo que llorase por eso (por romper con Agustín Etienne), pero tiene un carácter fuerte, puede ser por algo de su niña o sus familiares", apunta. "Yo no sé por qué llora porque no sé de su vida, pero si me preguntan opino. Lo único que he dicho es que no pensé que fuese por Agustín, sino por algo más significante. Me dio la impresión de que no".

En este punto, Emma García le pregunta a Ana Luque sobre lo que opina de la relación de Olga y Agustín: "Luego me dijeron que 'se dice que es por la pareja' y fue cuando dije yo que ellos tenían muchos altibajos, pero eso es algo que yo sé a ciencia cierta. Yo quiero que sean felices, pero siempre lo he dicho (se refiere a que nunca ha visto enamorada a Olga de Agustín). La vi rota. Ha pasado por momentos muy malos este año y yo creo que no ha superado esos momentos y si te tocan te derrumbas porque no estás tan capacitada como cuando estás bien".

Ana Luque se enfrenta a Gloria Camila por defender a Olga Moreno

