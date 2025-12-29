telecinco.es 29 DIC 2025 - 16:10h.

¡No te pierdas la actuación completa el próximo 31 de diciembre!

¡Todo listo para las campanadas con Sandra Barneda y Xuso Jones desde Formigal! El 31 de diciembre, a partir de las 23:30 horas, en Telecinco y Cuatro

Las Campanadas están a la vuelta de la esquina y con ellas podrás disfrutar de forma íntegra de una actuación muy especial. Nacho Cano, junto a los elencos de los musicales 'Ibiza Paradise' y 'Malinche México', interpretarán la canción 'Un año más' que se estrenará durante su retransmisión en Telecinco y Cuatro.

El próximo 31 de diciembre a partir de las 23:30h, Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 dando las campanadas de Mediaset España. Los presentadores despedirán el 2025 desde la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés, "un lugar único y espectacular", tal y como la propia presentadora lo describe.