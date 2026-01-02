Joaquín Prat anuncia que será padre junto a Alexia Pla: "Todo en un latido"

Rocío Molina 02 ENE 2026 - 10:50h.

El presentador de 'El tiempo justo' y su pareja han compartido una emotiva fotografía para dar a conocer la feliz noticia

Joaquín Prat se casa con Alexia Pla: "Quiero ser padre con ella, es la mejor persona que he conocido"

Compartir







Joaquín Prat ha comenzado el 2026 con la mejor de las noticias. El presentador de 'El tiempo justo' ha anunciado que él y su pareja Alexia Pla esperan su primer hijo juntos. Una noticia que han dado a través de una bonita imagen a la que ha acompañado de una emotiva frase: "Todo en un latido".

El periodista y su pareja han escogido tanto el momento como una bonita instantánea para hacer partícipes a sus seguidores y amigos de su feliz noticia. En la fotografía se les puede ver a los dos abrazados y sumergidos en una piscina infinity y con dos gorras que llevan el mensaje esperado. En ellas se puede leer 'Dad' y 'Mum' (papá y mamá).

Acompañando a esta emotiva fotografía hay una frase que lo explica todo y que remata esta forma tan original que él y su prometida han tenido para contar en público que van a ser padres. "Todo en un latido", dice a lo que le siguen varios iconos de corazones. Una publicación que se ha llenado mensajes de felicitación después de conocer la feliz noticia.

Jesús Vázquez, Canales Rivera, Alejandra Rubio, Miguel Ángel Nicolás, Antonio Rossi, Jano Mecha o Marisa Martín-Blázquez son algunos de los compañeros o personas con las que ha trabajado Joaquín Prat que no han dudado en felicitarle nada más ver la imagen.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Qué gran noticia", "enhorabuena, queridos", "qué alegría y bonita forma de empezar el año", "¡qué emoción!", "qué gran año empieza para vosotros", son un ejemplo de todos los mensajes que le han enviado alegrándose por la noticia y de lo felices que están sus allegados y seguidores por el gran momento que viven.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con esta noticia, el hijo del difunto y querido Joaquín Prat Carreras y Marianne Sandberg cumple un deseo que él mismo tenía y que había manifestado en una entrevista para la revista '¡HOLA!' tras pedir matrimonio a la enfermera y empresaria. Sin fecha aún para la boda, pero esta apuntando también para el 2026, Joaquín Prat y Alexia Pla inician el que puede ser el año más emocionante de sus vidas con la llegada en unos meses de un bebé que será el broche de oro a su historia de amor.