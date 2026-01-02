'El programa de Ana Rosa' entrevista a Raúl Esteban, Director de Protección Civil de Móstoles

Españoles residentes en Suiza, “en shock” tras el incendio mortal en Crans-Montana: “Seguro que conozco a padres de algunos de los que murieron”

Un incendio que tuvo lugar durante la fiesta de Año Nuevo en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, ha provocado la muerte de decenas de personas. Un suceso que ha hecho que se abran muchas hipótesis de lo que pudo ocurrir aquella noche en este exclusivo local situado en Valais.

Tal y como ha transcendido a la luz pública, en este local, que tenía capacidad para 300 personas, pudieron cometerse algunas irregularidades que habrían favorecido a que el incendio se propagase más rápido. ‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con un experto sobre estas negligencias que pudieron darse.

El origen del incendio en Crans-Montana

Tal y como se ha podido saber, los camareros habían puesto bengalas en las botellas y este pudo ser el origen del incendio, algo que podría ser una negligencia, tal y como ha explicado Raúl Esteban, Director de Protección Civil de Móstoles, quien recordaba que “el gobierno de Suiza había prohibido la pirotecnia”.

A esto se le sumaría que el atrezo utilizado para decorar el local no cumplía con la normativa, que la altura del techo no era la suficiente, que no había salidas de emergencia y que los lugares de evacuación no cumplían con los requisitos: “Esas 300 personas lo han debido tener bastante difícil para salir”, declaraba el experto.

“Si a eso le sumamos que, cuando el fuego estaba iniciado, alguien rompió las ventanas… Eso pudo provocar esa bola de fuego”, aseguraba Raúl Esteban, aclarando que la entrada de oxígeno pudo originar ese fenómeno.

Los materiales que recubrían la estación de esquí suiza

Raúl Esteban ha hablado de los materiales que recubrían el interior de la estación de esquí que ardió durante la fiesta de Año Nuevo y ha asegurado que, “por la forma de gotear”, uno de ellos suele utilizarse para insonorizar los locales.

Por otro lado, ha asegurado que estos tipos de locales deben tener un RF1, lo que significa que los materiales utilizados no son combustibles. Sin embargo, en este tipo de lugares es algo que no suele cumplirse: “Para conservar la madera y la estética, lo rebajan a RF3, por lo tanto, sí es combustible y hay que añadir un aditivo”, explicaba.

“Todos los componentes del local deberían haber sido bañados por ese aditivo para que no hubiera tenido un incendio tan rápido”, afirmaba el invitado de ‘El programa de Ana Rosa’, haciendo alusión a que esa podría haber sido una forma de evitar que el incendio se propagara tan rápido.