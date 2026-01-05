"No es muy agradable": La reacción de Justo de Castro ante lo sucedido en el nuevo programa de 'Agárrate al sillón'

Eugeni Alemany llega al plató de 'Agárrate al sillón' una tarde más para dar paso a Justo de Castro, actual campeón del programa. El líder del ansiado sillón acumula nada más y nada menos que 57 victorias y 240.600 euros, que día a día se debaten entre seis nuevos participantes que llegan con ganas de arrebatarle su puesto.

A continuación, el presentador anunciaba a los seis nuevos concursantes. Leire es la primera una farmacéutica que llega desde Bilbao. Luego aparece Jorge que tiene ganas de conseguir el dinero para poder hacer un doctorado en el extranjero por lo que viene dispuesto a bordarlo. Acto seguido entraba José, un amante de la ciencia ficción con unos proyectos entre manos. Después descubríamos a Chiqui, quién siempre ha trabajado entre fogones, pero su gran sueño ha sido ser periodista deportiva. Luego veíamos aparecer a Nel un joven electricista y charanguero. Por último, por las puertas de 'Agárrate al sillón' descubrimos a María una comercial con ganas de destronar al líder del sillón.

Así es el inesperado momento que ha dejado sin palabras a Eugeni

Después de debatirse Nel, Chiqui, José y Leire a la prueba de 'No hay dos sin tres', llegaba el momento de enfrentarse a un nuevo duelo de eliminación entre 'ni idea o lo tengo'. Esta vez el turno ha sido de Chiqui y Leire. La prueba comienza para Leire cuya pregunta ha sido "¿Qué músculo es el principal responsable de los movimientos respiratorios?". En ella ha obtenido un punto; al igual que Chiqui con la suya: "¿Qué oscarizado actor fue pareja de Elsa Pataky antes de Chris Hemsworth?".

Tras esto, ambas concursantes no conseguían obtener más aciertos y por lo tanto puntos, dejando el duelo en un tensísimo empate. Eugeni Alemany no daba crédito ante lo sucedido y confiesa que "esto no había pasado en ningún programa de 'Agárrate al sillón". Además, para resolver este empate a puntos, la resolución queda en manos del actual campeón del sillón. Por ello, Justo de Castro elige a: "No es muy agradable tomar una decisión como esta, cualquiera de las dos podría seguir. Pero, voy a elegir a Leire".